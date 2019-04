Saint-Etienne : l'élue d'opposition Nadia Semache rejoint la majorité de Gael Perdriau

Saint-Étienne, France

C'est un nouveau revirement politique pour Nadia Semache. Elue socialiste du département, engagée professionnellement dans le secteur de l'habitat social à travers Métropole Habitat Saint-Etienne. Dans l'opposition socialiste après les élections de 2014, elle a pendant quelques semaines, après la présidentielle, ajouté une casquette Génération(s), le parti de Benoit Hamon, dont elle était même référente dans la Loire, rejoint aussi par le député Régis Juanico. En juin dernier, elle quitte officiellement le PS et forme avec André Friedenberg le groupe d'opposition divers gauche. Mais depuis plusieurs semaines on sentait que Nadia Semache n'en avait peut-être pas fini avec ses évolutions politiques et disait ne fermer la porte à rien. Elle a donc ouvert en grand celle de Gaël Perdriau. Au-delà de l'étiquette a-t-elle expliqué, pour l'homme et son ouverture. Elle aura à coup sûr un rôle à jouer pour lui dans la prochaine municipale et devra faire avec des attaques sans doutes amères de ses anciens partenaires politiques.