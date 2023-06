Saint-Étienne : "la situation de Gaël Perdriau n'est pas normalisable", estime l'adjoint au maire Denis Chambe

France Bleu Saint-Étienne Loire : La dernière fois où le conseil municipal s'est tenu les forces de l'ordre ont dû évacuer de force plus d'une centaine de manifestants qui avaient fait irruption à l'intérieur de l'hôtel de ville. Vous avez dû ensuite travailler dans une odeur de lacrymogènes. Est ce qu'on doit s'attendre à ce que ça arrive encore ?

Denis Chambe : Je peux simplement constater qu'au dernier conseil municipal, effectivement, il y a eu des faits que je ne peux que réprouver, qui étaient des faits de violence pure. Mais je pense qu'il ne faudrait pas assimiler l'ambiance dans Saint-Étienne uniquement à cette manifestation de violence. On le voit bien au niveau des Stéphanois, il y a un sentiment global d'humiliation pour leur ville qui s'exprime de différentes manières.

Qu'attendez vous personnellement de ce nouveau conseil municipal? C'est le deuxième avec un maire, Gaël Perdriau, qui est mis en examen dans l'affaire du guet-apens politique.

On voit bien qu'il y a un enjeu pour le maire. Il voudrait essayer de normaliser sa situation, mais sa situation n'est pas normalisable. Il reste pour le moment mis en examen pour chantage avec trois autres protagonistes. Donc, à chaque fois, il voudrait nous faire comprendre que les affaires continuent. Évidemment, sur le plan technique, l'institution fonctionne, mais c'est prévu pour fonctionner. La question, c'est la position du maire comme responsable de la ville de Saint-Étienne dans la situation dans laquelle il nous a mise.

Est-ce que vous soutenez encore Gaël Perdriau ?

Moi, c'est très clair, je soutiens le plan de mandat. Je suis actif dans mes délégations. Mais depuis le début, j'ai toujours dit que je considérais que les faits qui étaient reprochés au maire devaient le conduire à prendre une position ferme, pour le bien d'une ville qui est quand même la 13ᵉ ville de France. Il doit se retirer et prendre les mêmes décisions qu'il a pu prendre sur la métropole me paraîtrait le minimum.

Est-ce que le fait que l'ancien directeur de cabinet du maire soit, en ce moment, derrière les barreaux change aussi l'ambiance générale? Pierre Gauttieri a été incarcéré pour non-respect de son contrôle judiciaire.

J'entends toujours dire que ce serait les vilains médias ou les vilains opposants qui feraient l'actualité de Saint-Étienne mais on voit bien que l'affaire par elle même a toujours des rebondissements. On voit bien que pour les juges c'est une affaire grave. On ne prend pas la décision de mettre quelqu'un en prison, en détention s'il n'y a pas des motifs réels et sérieux. Donc effectivement, c'est une pierre de plus pour que la ville de Saint-Etienne continue d'être associée en permanence à cette affaire de sextape.

Avez-vous subi, personnellement, des pressions ou avez-vous assisté à des pressions exercées, ces dernières années, sur vos collègues ?

C'est un peu ce qu'il se passe avec mon ami Lionel Boucher. J'aurais tendance à dire, comme le disait Guy Béart, le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. C'est un peu ça qu'on va jouer au Conseil municipal (les conseillers municipaux doivent voter pour ou contre la destitution du patron de l'UDI dans la Loire, aujourd'hui encore adjoint au maire NDLR). J'espère que mes collègues comprendront que ce n'est pas parce qu'on veut faire taire quelqu'un, l'exclure d'un groupe, que ça change le fond de l'affaire. Et donc j'espère qu'il y aura un sursaut de la part de certains collègues pour comprendre que éliminer Lionel Boucher, ce n'est pas régler le problème de monsieur le maire.

Il y a eu tout un travail de lobbying fait par le maire auprès de nos collègues. Tout a été organisé : un peu de la même manière que pour le jour où on avait demandé à mon collègue Gilles Artigues de quitter ses fonctions de premier adjoint. C'est la même technique : des collègues qui, comme par hasard ce jour là, disent tous la même chose et aboutissent à la même proposition.

Vous faites partie aussi de l'UDI et vous êtes un proche de Gilles Artigues, la principale victime dans cette affaire de chantage politique à la mairie de Saint-Étienne. Est-ce que vous pensez qu'il peut être présent aujourd'hui au conseil maintenant qu'il a décidé de donner publiquement toute sa version de l'affaire dans les médias ?

Pour moi non, puisqu'il a un certificat médical qui lui demande de ne pas être présent, notamment en même temps qu'elle l'avait dit vers le même endroit. Donc ce n'est pas possible qu'il puisse y être. Ceux qui l'ont entendu la semaine dernière sur les ondes, ont bien vu que c'était une victime.

Denis Chambe, 17e adjoint au maire de Saint-Étienne (UDI) © Maxppp - PHILIPPON JOEL

Le Conseil Municipal se réunit à partir de 14h30 à l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne.