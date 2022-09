Saint-Étienne : la très discrète subvention de l'association France Lettonie Loire Auvergne

C'est l'une des subventions dont on parle depuis les révélations sur un supposé chantage à la mairie de Saint-Etienne : la subvention de 20.000 euros accordée à France Lettonie Loire Auvergne. La délibération qui la valide a bien été présentée en conseil municipal. Mais de façon très discrète.

C'est l'une des deux associations qui auraient permis de rémunérer les organisateurs du guet-apens à la vidéo intime selon les dires de Gilles Rossary-Langlet, qui se présente comme l'un des co-organisateurs : l'Association France-Lettonie-Loire-Auvergne a touché une subvention de 20.000 euros de la mairie de Saint-Étienne.

Lundi encore, en conseil municipal de Saint-Étienne, l'opposition de gauche demandait à avoir une copie de la délibération qui a permis l'attribution de cette subvention. En s'interrogeant sur son schéma d'instruction. Car elle ne trouvait aucune trace de débat sur cette association lors des conseils municipaux de ces derniers années. Finalement, un document existe bien

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Saint-Étienne du 1er décembre 2014 -

Document annexe : état comptable des subventions, budget principal, p.85 -

La subvention a bien été abordée dans le cadre d'une délibération votée en conseil municipal le 1er décembre 2014. Date que le maire Gael Perdriau a consenti à donner lundi, pour répondre à son opposition. Il expliquait alors que cette demande de subvention avait suivi le parcours classique, habituel.

Il est vrai que la subvention a bien été votée en conseil municipal (43 voix pour, 11 contre, 3 abstentions), mais au milieu de nombreuses autres. Puisqu'en fait la délibération en question concerne une modification du budget principal de la municipalité. En clair, en décembre, on ajuste les prévisions de budget voté en début d'année, pour prendre en compte les dépenses ou recettes imprévues. Et dans ce cadre-la, il est noté qu'une subvention a été versée. Une dépense de fonctionnement inscrite dans la catégorie "divers". Et pour connaitre le nom de l'association qui correspond à ce "divers", il faut aller chercher un tableau dans les annexes.

Donc oui, la subvention a bien été votée en conseil municipal. Mais, non, cela ne s'est pas fait de façon traditionnelle puisqu'en général une délibération de ce type est plus détaillée, plus argumentée : elle présente le projet de l'association qui demande une subvention. Avec ses références, ses motivations. Rien de tout cela pour France Lettonie Loire Auvergne.