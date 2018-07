Saint-Étienne, France

Fin octobre 2017, Laurent Wauquiez, le président de la Région Rhône-Alpes Auvergne se fâchait avec une bonne partie des Ligériens en évoquant à Paris, "les quartiers perdus de Saint-Étienne et de Firminy". Le Ponot, alors candidat à la présidence des Républicains, semblait faire sienne "la théorie du grand remplacement culturel", en citant des exemples dans la Loire pour appuyer son propos : "Ce n'est pas la théorie du grand remplacement culturel. C'est juste une réalité. La réalité c’est qu’il y a en France des quartiers qui sont des quartiers perdus de la France comme à Saint-Etienne et Firminy. La réalité va vous sauter au visage si vous venez avec moi", avait affirmé Laurent Wauquiez au journaliste qui l'interrogeait. Mais depuis... il ne s'y était pas rendu.

Ami de la Loire

Les relations entre Gaël Perdriau ont depuis été extrêmement tendues. A l’époque, le maire de Saint-Étienne avait demandé à Laurent Wauquiez de se "ressaisir". Pourtant au départ, les deux hommes étaient proches. Très proches. Gaël Perdriau est un des premiers à faire la montée du Mézenc. Laurent Wuaquiez est un des premiers soutient de Gael Perdriau quand il se lance dans la course pour les municipales en 2013. Lors de sa campagne pour la région, Laurent Wauquiez ne cesse de répéter qu’il est "ami de la Loire".

Mais une fois élu, c’est moins simple. Les relations commencent à se gâter en 2016, lorsque des subventions à des associations de la Loire sont retardées. Jusqu’au clash des quartiers perdus où les deux hommes règlent leur compte via les médias. En tout cas, Laurent Wauquiez se fait rare dans la Loire. Et encore plus à Saint-Étienne. La visite de ce vendredi est donc un évènement. Et clairement, elle semble s’inscrire dans la tentative du maire de Saint-Étienne se réconcilier avec sa droite. Une équation sans doute indispensable qu’il veut conserver la mairie de Saint-Étienne et alors qu’il vient de discrètement lancer sa campagne électorale via l’association "Mon parti Saint-Étienne".

Programme chargé

Alors comme il ne vient pas souvent dans la Loire, Laurent Wauquiez va mettre les bouchées doubles ce vendredi 6 juillet. En quelques heures, il va visiter les quatre coins de la ville. Avec d’abord le projet de rénovation de la patinoire, la visite de la cité du design et de plusieurs start-up qui y sont hébergés (Visite de Kéranova et de Manutech. ) A 12h45, il va signer le protocole d’accord entre la Région et la Métropole de Saint-Étienne avant de faire un petit tour à la maison des projets rue Louis Braille. Laurent Wauquiez qui met aussi une couleur sécuritaire à cette visite avec un arrêt au bureau de police de la Cotonne. Le président de Région y rencontrera deux délégués à la cohésion police-population (Groupe d’Appui Judiciaire).

Enfin, le président Ponot va faire une visite sur ce qui sera un des gros chantier de la métropole pour les années à venir : le site de la future salle de Sports à Saint-Chamond au niveau de Zac de la Varizelle à Saint-Chamond. En tout, cas c'est un agenda très chargé même si le Président de Région n'a pas prévu d'aller au contact avec les habitants des quartiers de Firminy et de Saint-Étienne pointé du doigt à l'automne dernier.