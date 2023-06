Saint-Étienne : le conseil municipal vote la suppression de la fonction d'adjoint de Lionel Boucher

Ce n'est pas sans tensions que s'est tenu le conseil municipal de Saint-Étienne, ce lundi 26 juin. L'un des principaux sujets de discussion portait sur le maintien du statut d'adjoint de Lionel Boucher (qu'il occupait depuis 2014). L'adjoint en charge des animations à la ville de Saint-Étienne avait à maintes reprises pris la défense de Gilles Artigues, l'ancien premier adjoint de Gaël Perdriau.

Les élus ont voté à la majorité la suppression de la fonction d'adjoint de Lionel Boucher. Douze élus se sont abstenus, tandis que douze autres ont voté en faveur du maintien de Lionel Boucher à son poste. Trente et un élus ont voté en faveur de son retrait. Les débats ont duré plus d'une heure et demie avant d'en arriver au vote. Plusieurs soutiens, tels que Michel Nebout, conseiller municipal, ont exprimé leur opinion : "si le retrait de ces fonctions est dû à un manque de compétences, comme vous le prétendez, il vous aura fallu plus d'un mandat pour vous en rendre compte. Neuf ans pour se rendre compte de l'incompétence d'un élu, c'est long. En réalité, vous souhaitez sanctionner monsieur Boucher parce qu'il ne vous soutient pas dans vos déboires judiciaires. C'est une atteinte de plus à l'éthique politique dans ce conseil".

Mais il a également pris en compte les arguments de la majorité qui lui reproche son comportement "odieux depuis plus de dix mois", selon Marc Chassaubéné, qui précise que "ce n'est pas un procès d'intention, mais un constat partagé par les membres de la majorité". Jean-Pierre Berger, quant à lui, reproche à son collègue ses absences aux réunions de travail de la majorité, ainsi que son manque de loyauté.

"Les choses étaient cousues de fil blanc depuis longtemps" - Lionel Boucher

Cette éviction n'a pas été une surprise pour l'ex-adjoint en charge des animations de la ville de Saint-Étienne : "Il fallait me trouver évidemment tous les défauts. Je savais qu'il y aurait une vengeance qui serait orchestrée. Et elle est arrivée par un petit groupe qui se réunit telle une secte autour de son gourou. Les choses étaient cousu de fil blanc depuis bien longtemps. Depuis le mois de septembre, où j'ai défendu dans cet hémicycle Gilles Artigues et sa famille." Dorénavant, Lionel Boucher se retrouvera assis aux côtés de l'opposition.