Saint-Étienne : le député Emmanuel Mandon appelle Gaël Perdriau à démissionner pour "éviter le pourrissement"

Le gouvernement a détaillé mardi sa volonté de créer un équilibre dans sa politique d'immigration, en présentant les grandes lignes de sa réforme. Le député de la Loire Emmanuel Mandon estime que c'est un sujet important aujourd'hui au quotidien.

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le gouvernement a présenté les contours de son projet de réforme de l'immigration. Le projet de loi sera déposé au début de l'année 2023. En 40 ans, c'est le 29ᵉ projet de loi sur l'immigration selon les associations qui travaillent avec les demandeurs d'asile, pourquoi à nouveau s'emparer de ce sujet aujourd'hui manuellement ?

Emmanuel Mandon : Non, pas du tout. Parce que quand on est élu sur le terrain et qu'on vit imprégné dans la société, qu'on rencontre les difficultés des gens, évidemment, on côtoie des personnes qui ont participé ou participent à l'immigration. Donc il faut dire que les difficultés sont chez nous et comme elles sont d'ailleurs dans un monde bien incertain.

La Première ministre Elisabeth Borne, en présentant les grandes lignes de cette réforme, explique que la France doit dire "qui on veut accueillir" et "qui on ne veut pas accueillir". Est-ce possible de définir des règles claires ?

Oui, parce qu'on se fixe des objectifs, on peut mettre des principes, et puis il y a la réalité. Et la réalité, elle est fort complexe parce que nous sommes, je le disais, dans un monde incertain avec des guerres, avec des aléas climatiques et des situations qui sont profondément difficiles sur le plan humain, il y a des réalités multiples, économiques et financières, des contraintes pour tous les États, pour les décideurs politiques, mais aussi pour les citoyens qui sont amenés à quitter leur pays.

Justement, face à ces situations très diverses Emmanuel Mandon, est-ce qu'on peut fixer des règles, dire "vous, vous pouvez venir et rester en France, vous pas" ? C'est toute la difficulté, non ?

Et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que les états ont cette souveraineté et cette possibilité de définir effectivement des règles très précises. Évidemment, on doit être guidé aussi par des principes, et puis par des engagements internationaux. Le ministre, de ce point de vue là, et la Première ministre également, ont fixé un cap que nous connaissons et qui est bâti autour de la notion d'équilibre, c'est-à-dire qu'on est dans une capacité à accueillir ceux qu'on a le devoir d'accueillir, parce qu'il y a des gens qui sont touchés chez eux, parce que ce sont les conditions objectives qui ont conduit à cela, on connaît le droit d'asile. Mais il y a aussi, malheureusement, des personnes qui sont animées par d'autres considérations.

Se baser sur la notion de travail, comme le met en avant le gouvernement, c'est important ? Faire venir finalement plus de personnes étrangères pour remplir des postes dont les Français ne veulent pas, pour des métiers en tension, ça c'est une bonne bonne manière de faire pour vous ?

On peut aussi acquérir des compétences parce que il n'y a pas que les métiers dont les Français ne veulent pas, comme vous dites. D'ailleurs je pense qu'il n'y a pas de métiers que les Français ne veulent pas, même si l'on sait qu'il y a des métiers plus pénibles que d'autres. Sur la considération économique, je crois que ce ne doit pas être simplement un guide utilitariste. Moi, je suis assez mesuré sur ce sujet parce que je sais qu'effectivement, si on veut bien accueillir des personnes étrangères, il leur faut travailler. Donc ça, c'est déjà une première réalité. La deuxième, c'est que nous avons un système économique qui est parfois en tension et il faut là aussi qu'on soit pragmatique : il y a des gens qui sont sur notre territoire et qui ne demanderaient peut-être qu'à travailler et il faut simplement leur permettre de le faire. Donc c'est là ou on croise plusieurs dimensions et c'est là ou on recherche un équilibre. Il faut être pragmatique, ouvert, mais il ne faut pas être dupe non plus. Il y a des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi et c'est difficile. Il y a la question, par exemple, de la maîtrise de la langue. Je crois qu'il faut aborder tous les aspects d'une intégration sociale quand elle doit se faire, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a de l'humanitaire, nous sommes marqués par une tradition, mais surtout animés de principes, je crois, de manière très pragmatique.

À lire aussi Affaire Perdriau : 25 élus de la Loire appellent à la démission du maire de Saint-Étienne

Emmanuel Mandon, on a entendu votre point de vue sur cette question de l'immigration. Une question, si vous le permettez, sur l'actualité stéphanoise. Demain, le conseil de Saint-Étienne Métropole se réunit. Plusieurs vœux vont être déposés pour demander la démission de Gaël Perdriau de la présidence. Vous avez signé la semaine dernière avec 24 élus ligériens, un appel justement à cette démission. Pourquoi maintenant ?

Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on s'implique dans ce dossier. Simplement, nous comme députés, j e mesure les effets ravageurs d'une affaire qui a beaucoup trop duré. Et à partir de là, je crois que de manière très pragmatique, il faut qu'on dénoue la situation et c'est un dénouement politique. On ne peut pas se confier simplement au juge. Donc le juge fera son travail.

Il ne faut pas attendre que la justice avance ?

Non parce qu'on risque un pourrissement complet, absolument délétère. Il y a des problèmes de confiance. Vous savez, pour que les acteurs politiques puissent travailler entre eux, i l faut aussi qu'il y ait des conditions de confiance. Et là, malheureusement, les choses se sont plutôt altérées. La situation est dans le pourrissement. Moi, je fais énormément confiance aux maires du territoire avec lesquels je travaille presque au quotidien, et je sais que leur position est difficile. Et là dessus, il s'agit de garder de la mesure, d'être assez ferme sur un certain nombre de principes qui guident l'action publique. Et puis, se dire que, en collectif, comme vont le faire les maires, ils peuvent avoir une réflexion en commun parce qu'il en va de l'avenir d'un territoire.