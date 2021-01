Saint-Etienne : le maire Gaël Perdriau réfléchit à la présidentielle de 2022

Gaël Perdriau continue de développer son image à l’échelle nationale et ne s’interdit désormais plus aucune ambition.

Le maire de Saint-Etienne et président de la Métropole Gaël Perdriau.

Le président de Saint-Etienne Métropole était sous le feu des projecteurs cet automne quand sa zone était dans l’œil du cyclone coronavirus. Des interventions répétées dans les médias nationaux qui lui ont permis d’entrer progressivement dans la liste des élus dont la voix est recherchée et écoutée. Depuis plusieurs semaines, les observateurs de la vie politique ligérienne s’interrogeaient sur l’emploi du temps de Gael Perdriau et sur ses ambitions qui dépasseraient les frontières de sa ville. Confirmation dans une interview chez nos confrères du Progrès ce dimanche : il "réfléchit" à la présidentielle 2022 et souhaite "prendre (sa) part".

Une posture qui pourra surprendre car malgré son engagement, le maire de Saint-Etienne souffre encore d’un déficit d’image. En tant que vice-président des Républicains, il est cependant en bonne position pour juger de la pertinence de cette ambition au sein de son parti et des alliances qu’il faudrait nouer.

Gaël Perdriau devra potentiellement faire avec une concurrence toute proche : celle du président de la région Auvergne Rhône Alpes Laurent Wauquiez dont on imagine qu’il pourrait aussi être tenté alors que la droite avance en rang dispersé, sans chef de file clairement identifié.