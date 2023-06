Saint-Étienne : le maire Gaël Perdriau retire ses délégations à son adjoint Lionel Boucher

Depuis plusieurs mois le divorce était consommé entre Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, et Lionel Boucher, adjoint au maire en charge des animations, mais également président de l'UDI et ami déclaré de Gilles Artigues. À ce titre, depuis le début de l'affaire de chantage à la mairie, il demande la démission de Gaël Perdriau. Demande réitérée lors du dernier conseil municipal du mardi 30 mai.

Dans un communiqué, envoyé par le service de presse de la Ville de Saint-Étienne "un conseil de majorité s'est tenu lundi 5 juin pour préparer le prochain conseil municipal, à la fin duquel les élus de la majorité municipale ont tenu à exprimer leur désapprobation, vis-à-vis de l'attitude de monsieur Boucher qui ne participe plus aux réunions de travail municipales, ni ne porte les dossiers pour lesquels il a reçu délégation du maire de Saint-Etienne, dans le cadre du plan de mandat 2020 - 2026. Ils ont par ailleurs regretté les propos à charge, tenus une nouvelle fois par monsieur Boucher, et le manque de décence et de respect vis-à-vis de ses collègues élus de la majorité municipale et du maire, lors de la dernière séance du conseil municipal. S'étant mis de manière ostensible, par son comportement et ses propos, en marge de la majorité municipale, celle-ci a demandé au maire, le retrait des délégations de monsieur Boucher.

Cette décision étant de la compétence unique du maire, Gaël Perdriau a souhaité un vote de la majorité sur cette question qui, à l'unanimité des présents moins une voix (27 pour, 1 contre, 6 n'ont pas pris part au vote), a confirmé cette demande de la majorité municipale. Gaël Perdriau a donc pris la décision, après avoir rencontré, ce jour, monsieur Boucher, de lui retirer les délégations qu'il lui avait confiées. Ce dernier en a pris acte."

Lionel Boucher a réagi à cette décision dans un communiqué : "Gaël Perdriau vient de me signifier qu'il m'enlevait, mes délégations municipales. Ce qu’il n’a pas obtenu par le chantage, il y arrive avec la complicité de certains élus de la majorité. Il me sanctionne parce que je ne suis pas un de ses affidés et que j'ai dit haut et fort ce que tous les Stéphanois pensent. Gaël Perdriau fait honte à notre ville alors que la justice l'a mis en examen et envisageait de le conduire en prison. Seul le paiement d'une caution lui a évité cette incarcération. Je ne regrette en rien ce que j'ai dit car j'ai défendu une victime, Gilles Artigues , un homme qui, soumis à un chantage odieux, a envisagé de mettre fin à ses jours. J'ai appris que, moi-même, depuis longtemps, comme l'ancien maire Michel Thiollière, j'étais sur la liste des personnes à éliminer. Il y a réussi aujourd'hui mais je tiens à dire que je ne renonce pas. Ma destitution d'adjoint sera soumise au conseil municipal du 26 juin et je compte sur un sursaut d'honneur et de courage de la part de mes collègues. Je ne peux croire qu'il y ait une majorité d'élus pour soutenir un dictateur qui élimine tous ceux qui ne lui font pas allégeance. Ils ne peuvent être complices de ces dérives mafieuses. Ça va trop loin ! Tant de personnes, comme moi, ont subi, depuis 2014, ce sort injuste. Je continue aussi pour elles le combat, au service des Stéphanois".