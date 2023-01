Saint-Étienne : les mesures d'économies au coeur du premier conseil municipal de l'année

Premier conseil municipal de l'année à Saint-Étienne ce lundi. Les affaires qui ont poussé Gaël Perdriau à se mettre en retrait partiel de ses fonctions sont toujours dans les têtes. Un nouveau rassemblement est d'ailleurs organisé à 17h30 devant l'hôtel de ville par le comité Défaite, ce collectif de Stéphanois qui réclame la démission du maire. Mais pour la première fois depuis les révélations de Médiapart fin août 2022 sur le chantage présumé à la vidéo intime, la politique municipale devrait prendre plus de place dans les débats, dans le contexte de hausse des coûts de l'énergie.

ⓘ Publicité

Pour les collectivités, tous les moyens sont bons pour faire des économies. Que ce soit en réduisant l'éclairage public ou en abandonnant certaines projets. La ville de Saint-Étienne n'échappe pas à la règle et l'équipe de Gaël Perdriau va devoir expliquer ses choix ce lundi, au cour du débat d'orientation budgétaire.

Fermeture des serres, baisse des subventions aux associations

Certaines décisions ces dernières semaines, présentées comme des mesures d'économie, ont été vivement critiquées par les oppositions de gauche : la fermeture des serres municipales , celle de l'école de voile. Mais aussi la baisse des subventions aux associations, de plus de 10% dans certains cas. Le groupe Saint-Étienne Demain comme les écologistes dénoncent un manque d'anticipation et de vision de l'équipe municipale et entendent bien monter au créneau face à ces mesures d'économie en conseil municipal.

Le projet d'agrandissement du Musée d'art moderne et contemporain sera probablement abordé aussi, même si cela relèvera surtout du conseil de Saint-Étienne Métropole prévu jeudi 2 février. "Un projet démesuré", qui nécessiterait "des investissements pharaoniques", dénoncent les deux groupes d'opposition de gauche. La somme de 170 millions d'euros a été évoquée pour l'agrandissement du musée. Un projet de longue date, comme l'a rappelé l'adjoint à la culture Marc Chassaubéné , qui estime que "le Musée d'art moderne a presque toujours été trop petit".