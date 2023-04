Saint-Étienne : les réactions après la mise en examen du maire pour chantage

"Pour l'honneur de Saint-Étienne, il doit démissionner". Le message est clair pour les élus du groupe Saint-Etienne demain, qui réclament une nouvelle fois la démission du maire Gaël Perdriau. Jeudi, il a été mis en examen pour chantage dans l'affaire de la vidéo intime , mais dès le mois de novembre en conseil municipal, il avait affirmé qu'il ne démissionnerait pas.

"On n'est plus au stade du pilonnage médiatique comme le disait Gaël Perdriau, puisque la justice a estimé qu'elle avait suffisamment d'éléments graves et concordants pour le mettre en examen. C'est grave", commente Pierrick Courbon, élu d'opposition, membre du groupe Saint-Étienne demain. "On lui demande de s'appliquer à lui-même ce qu'il réclamait à d'autres comme François Fillon. Si il devait rester, c'est une situation qui souillerait durablement notre territoire, il faut absolument qu'il démissionne".

Un conseil municipal extraordinaire réclamé

C'est aussi l'image de la ville de Saint-Étienne qui inquiète les élus écologistes stéphanois. Dans un communiqué, les conseillers municipaux Le temps de l’écologie écrivent : "C’est le fonctionnement tout entier de l’exécutif municipal qu’il faut revoir. L’image de la ville et la métropole souffre de cette situation. Les Stéphanoises et les Stéphanois méritent mieux que cette situation catastrophique".

Même au sein du camp de Gaël Perdriau, des voix s'élèvent comme celle de l'adjoint Lionel Boucher, proche de Gilles Artigues, la victime dans l'affaire : "Nous étions nombreux à attendre la clarté de ces décisions", écrit-il dans un communiqué. "Il y a une victime et quatre bourreaux. Gilles Artigues voit reconnues ses souffrances et ses humiliations, durant toutes ces années. Le droit reconnaît la présomption d'innocence, mais les magistrats considèrent qu'il y a des indices graves et concordants pour prononcer ces quatre mises en examen à l'issue d'une instruction de sept mois".

Il demande qu'un conseil municipal extraordinaire soit organisé au plus vite afin de sortir de cette crise.

"Les Stéphanois, au-delà de l’indignation et du soutien à Gilles Artigues, sont fatigués de voir notre ville salie par ce système mafieux. Ils sont désireux, comme nous, que se tourne cette triste page de notre histoire", conclut-il.