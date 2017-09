Saint-Étienne : Maurice Vincent décide de mettre fin à tous ses mandats

Maurice Vincent, ancien maire de Saint-Étienne, décide de ne plus siéger au conseil municipal et donc aussi au conseil communautaire. Un retrait pour monter un club de réflexion avec en ligne de mire les élections municipales de 2020.

Maurice Vincent ne sera plus sénateur de la Loire à partir de ce dimanche 1er octobre. Mais il choisit aussi ce moment pour quitter le conseil municipal de Saint-Étienne et par la même le conseil communautaire. "Ça me semble relativement inutile alors que je n'ai plus de capacité d'influence nationale", explique l'ancien socialiste qui a rejoint Emmanuel Macron au début de cette année puis la République en marche. Rester dans l'opposition ? "J'ai essayé de limiter les dégâts avec Gaël Perdriau (qui lui a ravi la mairie en 2014, ndlr) et je constate que je n'y suis pas parvenu. Il faut passer à autre chose".

Solliciter des candidatures fortes en 2020 à Saint-Étienne

En revanche, Maurice Vincent pourrait bien tirer encore tirer quelques ficelles. Il compte réunir un "certain nombre d'amis, des soutiens de longue date et puis j'espère de plus jeunes" pour monter un club de réflexion. "Je vais essayer de faire profiter de mon expérience des Stéphanois qui voudront se mobiliser sur les questions municipales mais aussi sur les questions nationales, contribuer à alimenter la réflexion citoyenne", précise Maurice Vincent. L'ancien maire de Saint-Étienne (de 2008 à 2014) pourrait ainsi préparer la suite, les prochaines élections municipales : "réfléchir et solliciter des candidatures fortes en 2020, à Saint-Étienne". Maurice Vincent a aussi siégé au conseil régional de 2004 à 2010. Il avait été élu au Sénat en 2011.