Saint-Etienne Métropole : Gaël Perdriau annonce un plan de 150 millions pour soutenir l'économie

Gaël Perdriau fait le pari du levier économique porté par les collectivités locales pour anticiper la crise économique à venir après la coronavirus. Le candidat à la mairie de Saint-Étienne présente un plan ambitieux qui serait porté, en cas de réélection, par la métropole de Saint-Étienne.

Il s'agit d'une enveloppe de 150 millions d'euros, à destination des communes pour les aider à financer de grands travaux : aménagement, rénovation urbaine, isolation de logements, mais c'est également un soutien aux starts-ups, et au développement de l'enseignement supérieur.

Un second volet de ce plan prévoit d'aider les communes de la Métropole à emprunter à des taux compétitifs, à hauteur, la encore, de 150 millions d’euros.

Enfin, un 3e volet prévoit un certain nombre de dispositifs pour favoriser le retour à l'emploi des plus fragiles et lutter contre la précarité.

"J'ai toujours pensé que l'homme devait être au cœur des politiques publiques, détaille Gaël Perdriau, c'est l'économie qui doit être au service de l'homme et non l'inverse. Par ce plan de relance économique massif, exceptionnel, notre objectif c'est de soutenir l'économie à un moment où nous savons que la récession va être extrêmement forte, avec des conséquences sur la pérennité des entreprises et des emplois qui vont avec. Notre objectif c'est d'anticiper cette période, de donner de la visibilité à l'ensemble des entreprises et de la population pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs institutionnels et économiques gardent confiance et aient confiance en l'avenir du territoire et donc permettent à l'ensemble de nos concitoyens de vivre dans de bonnes conditions".