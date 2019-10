Saint-Étienne Métropole vote la construction d'une nouvelle patinoire pour 2023

Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis nos patineurs régionaux

Saint-Étienne, France

Elle sera construite pour 2023 à Saint-Étienne entre les rues du Colonel MAREY et du Puit THIBAUD à l'arrière de la gare de Chateaucreux.

La Patinoire actuelle du parc Mitterrand, construite il y a 35 ans, ne répondait plus aux besoins du secteur et nécessitait de gros investissements pour être remise aux normes.

La patinoire du boulevard jules Janin restera en service jusqu'en 2023 - @capturegooglemaps

Une patinoire qui va enfin permettre à Saint Étienne et aux communes environnantes une pratique intensive des sports de glace.

Le projet voté par les élus va permettre de construire deux pistes de glace dont une aux normes olympiques avec 1800 mètres carrés et une autre légèrement plus petite, plus axée sur le loisir.

Cette patinoire va combler un vide sur un secteur géographique très large, les seules patinoires aux normes sont aujourd'hui, à Roanne et à Lyon.

En juillet 2018, Laurent Wauquiez avait visité l'actuelle patinoire et promis un financement régional © Maxppp - -

C'est le financement de 10 Millions d'Euro promis par la région en 2018 qui a permis de débloquer le dossier, avec 3 Millions supplémentaire offerts par le FNDS, fond national de développement du sport.

L'ancienne patinoire attirait sur ses 6 mois d'ouverture 50.000 patineurs, et 700 scolaires, la nouvelle structure devrait permettre de doubler la fréquentation.

L'Ancienne patinoire restera en service jusqu’à l'ouverture de la nouvelle et sera a ce moment là démolie. Le terrain libéré permettant d’améliorer l’accès au futur parc des expos

Il n'y a pas vraiment eu de critiques au moment du vote.

Les élus en assemblée à Saint Héand © Radio France - Yves Renaud

Tout juste une crainte sur l'engagement de la Métropole à quelques mois seulement des municipales et une crainte également sur le coût de fonctionnement de la future patinoire,11 abstentions seulement sur les votants, Saint-Étienne Métropole va donc pouvoir lancer la consultation.

Les élus ont voté le lancement de la procédure à la majorité à la satisfaction du président de la Métropole Gaël Perdriau '"L'objectif c'est d’en faire un vrai lieu à la fois d'enseignement, mais aussi un lieu sportif et un lieu de loisir".