Un nouveau jardin à Saint-Etienne si Olivier Longeon (EELV) est élu

Saint-Étienne, France

Il est sur le papier l'un des opposants les plus solides à la prolongation du mandat de Gaël Perdriau. Il pourrait aussi profiter du vote écolo plus que jamais dans l'air du temps comme en ont témoigné les résultats au printemps dernier des élections européennes. La présentation de ce programme était donc attendue et Olivier Longeon promet une mesure phare : _"la création d'un jardin en lieu et place des Ursules_. Ce sera une prolongation de la Place du Peuple, une animation supplémentaire du centre-ville, un lieu de fraicheur avec un miroir d'eau. Nous y investirons 30 millions d'euros. Nous aurons besoin d'une redynamisation du centre-ville avec la prochaine concurrence du centre commercial Steel. Pour combattre le réchauffement climatique à Saint-Étienne, on peut y amener de la fraicheur, ramener de l'eau, ramener le Furan à certains endroits, planter des arbres, pouvoir se promener du jardin du Musée d'art et d'industrie aux Jardin des Plantes par un cheminement vert qui traverse la ville."

Cette présentation de programme était aussi l'occasion pour celui qui n'a pas réussi à trouver de terrain d'entente pour mener une liste commune avec Pierrick Courbon, de dresser le portait de Saint-Étienne et de détailler les orientations qu'il souhaiterait lui donner. "C'est une ville qui a malheureusement plus de 25% de sa population sous le seuil de pauvreté" rappelle-t-il. "La politique sociale est donc fondamentale. Les logements sociaux se concentrent dans un certain nombre de quartiers. Il faut qu'ils soient mieux répartis dans la ville. Aujourd'hui nous avons des industries qui produisent pour les énergies nouvelles et nous allons les mettre en synergie en créant de l'emploi. Enfin nous pensons que Saint-Étienne doit être candidate au programme "0 chômeur longue durée" qui est une bonne initiative pour sortir des gens d'une grande misère."

Olivier Longeon propose également un vaste programme de réhabilitation climatique des écoles de la ville chiffré à 60 millions d euros pour les préparer aux changements climatiques a venir. Avec des écoles "Oasis" calquées sur le modèle italien, sans goudron dans les cours de recréation par exemple.