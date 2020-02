Saint-Etienne : Olivier Longeon présente sa liste d'"union des écologistes"

A un mois des municipales les 15 et 22 mars 2020, Olivier Longeon, tête de liste écologiste à Saint-Etienne, a dévoilé sa liste "le temps de l'écologie". Il se présente comme "l'alternative à Gaël Perdriau", le maire sortant, et escompte bien remporter la municipalité.

Saint-Étienne, France

Pour sa troisième participation aux municipales de Saint-Etienne, Olivier Longeon en est convaincu : cette fois-ci, c'est la bonne ! Candidat malheureux aux municipales de 2008 puis de 2014, Olivier Longeon espère enfin occuper le siège de maire. Et pour se faire, il se présente comme "l'alternative à Gaël Perdriau", le maire sortant.

Au contact des Stéphanois qu'il dit "bien conscients de l'urgence climatique", il a dévoilé ce samedi 15 février 2020 sa liste aux couleurs de toutes les sensibilités écologistes de Saint-Etienne et de la Loire : des membres d'Europe Ecologie les Verts bien sûr comme Germain Collombet en 3ème place, de Génération Ecologie comme Jean Duverger à la 5ème place ou encore des Ecologistes Indépendants de la Loire comme Bruno Clémentin à la 7ème place...

Une liste d'union des écologistes qui compte sur la présence de cette belle prise de guerre : Magalie Viallon. L'ancienne candidate de la République en Marche aux législatives de 2017 avait claqué la porte du parti présidentiel en novembre dernier. Elle s'est depuis jetée dans la bataille pour soutenir Olivier Longeon et occupe la 4ème place, en position éligible sur la liste écologiste.

Une fois élu, Olivier Longeon promet "d'agir vite" et a d'ores et déjà annoncé sa première mesure forte : un jardin et un miroir d'eau en lieu et place du parking des Ursules.