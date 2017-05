"Saint-Étienne soulève toi" : 300 personnes défilent pour mettre en garde le nouveau président

Quelques minutes après l’élection d’Emmanuel Macron, 300 personnes se sont réunies place Jean-Jaurès. Elles ont marché en promettant de ne pas faire de cadeau au nouveau président.

300 personnes dans les rues de Saint-Étienne vers 22h hier après l'annonce de l'élection d'Emmanuel Macron.

Des Insoumis, des Cégétistes, des syndicalistes qui ont scandé "Ni Le Pen Ni Macron" "Saint-Étienne débout soulève toi". Un cortège qui est notamment passé devant la permanence des Républicains rue de la Résistance et devant la Bourse du travail. Un cortège ouvert par une grande banderole : " Sainté : ville solidaire, cosmopolite, et prolétaire".

Mobilisés

Un cortège dans lequel Yamina et Fatiah ont tenu à être. Elles ont voté Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. « Ici, c’est le troisième tour » explique Fatiah. « On a voté Macron pour ne pas avoir Le Pen. On a choisi entre la peste et le choléra.» Un cortège dans lequel Philippe et Olivier étaient là pour mettre en garde le nouveau président de la République. Selon eux, la rue garde son pouvoir face à la décision des urnes. « Même si on est satisfait que Le Pen ait été battue parce qu’il faut se débarrasser des fascistes et des racistes on sait qu’il faut être très mobilisé pour contrer toutes les lois anti-sociales que Macron veut nous imposer. Dans la démocratie, il n’y a pas que les élections, il y a aussi les manifestations, les pétitions, les référedums ! »