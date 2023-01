Saint-Étienne : une manifestation pour les vœux aux agents municipaux

Elle avait sorti les drapeaux, la sono et le mégaphone : la CGT a tenu à se faire entendre, ce mardi devant la Verrière, à l'occasion des vœux de la mairie de Saint-Étienne aux agents territoriaux. Dans le calme et en musique, les membres du syndicat ont accueilli les participants, sans être surpris par l'absence du maire Gaël Perdriau : "On ne s'attendait pas à le voir et notre déception n'est pas sur les personnes, mais sur les décisions qui sont prises ces derniers temps", dit Laurent.

Des décisions telle que la fermeture des serres, annoncée en début d'année et effective dès le mois de février prochain. "C'est encore une fermeture de service public et nous si on manifeste aujourd'hui c'est pour défendre l'intérêt des Stéphanois et donc les services publics", martèle Sylvain Valla, secrétaire général de la CGT des territoriaux. Et il enfonce le clou : "Depuis 2014, rien ne va, on n'a jamais été augmenté ce qui fait de nous des travailleurs pauvres. Et il n'y a pas de dialogue avec la mairie".

En l'absence de Gaël Perdriau, c'est donc son premier adjoint en charge de l'urbanisme et du logement, Jean-Pierre Berger, qui s'est chargé du discours. "Je leur ai dit que depuis 2 ans on avait changé de monde et découvert des fragilités : fragilité de l'homme face au virus, fragilité énergétique et fragilité de la planète. Je les ai remercié d'avoir été là parce que pour moi comme pour les Stéphanois, le point de repère ce sont les services publics". 800 cartons d'invitation avaient été envoyés, mais on ne sait pas combien ont entendu ce discours, prononcé à huis clos.