Saint-Georges-la-Pouge : la maire et trois élus veulent démissionner

À Saint-Georges-la-Pouge, la maire et trois élus ont présenté leur démission à la préfète du département dans une lettre ouverte aux habitants. Ils ne souhaitent plus travailler avec la première adjointe. D'après eux, elle est à l'origine du "climat délétère" au sein du conseil municipal.

La mairie de Saint-Georges-la-Pouge, au sud de Guéret, est le lieu de biens des tensions depuis plusieurs semaines. Dans une lettre ouverte aux habitants, la maire, Delphine Poitou, et trois autres élus ont annoncé aux habitants leur souhait de démissionner. En cause, "des dysfonctionnements et des dissensions générés par Mme Laplanche (la première adjointe)", écrivent-ils dans la lettre ouverte.

Les élus ont tenté de se séparer de Patricia Laplanche, mais le conseil municipal a voté contre le 16 juillet. "À ce jour nous ne sommes plus majoritaires au sein du conseil municipal, nous ne sommes plus en capacité de réaliser sereinement les projets, expliquent les 4 élus démissionnaires. En conséquence de quoi, nous avons présenté notre démission auprès de Mme la préfète de la Creuse."

La maire évoque "de nombreuses et infructueuses tentatives de conciliations"

Comment en est-on arrivé à cette situation ? La maire Delphine Poitou n’a pas souhaité s’exprimer à France Bleu Creuse. Patricia Laplanche, la première adjointe, a donné sa version des faits. "Oui, il y avait des tensions, cela faisait plusieurs semaines que je lui demandais de discuter sur les dossiers, j’avais une fin de non recevoir. Les réunions d’adjoints étaient systématiquement reportées." Dans la lettre ouverte, la maire évoque "de nombreuses et infructueuses tentatives de conciliations".

La situation s’est dégradée le 28 juin. Dans un mail, d’après Patricia Laplanche, la maire annonce à sa première adjointe le retrait de ses délégations. "J’étais surprise de recevoir ce mail à 23h30, je venais de rentrer des élections départementales où j’avais été battue." La maire, elle, n’a pas participé aux élections.

Patricia Laplanche a déposé plainte pour diffamation après la publication de la lettre ouverte. © Radio France - François Ventéjou

Le 16 juillet, les conseils municipaux devaient voter pour ou contre le maintien de Patricia Laplanche au poste de première adjointe. "À notre surprise, cette délibération a été rejetée, Mme Laplanche est maintenue à son poste", disent les élus dans la lettre aux habitants. Le conseil municipal s’est retourné contre la maire. "Elle a pris un soufflet", estime la première adjointe.

La première adjointe dépose plainte

Désormais minoritaires au sein du conseil municipal, la maire et les trois élus ont présenté leur démission dans la lettre. "J’ai déposé plainte pour diffamation parce que la lettre a été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres, publiée sur le site internet de la commune et relayée sur les réseaux sociaux, explique Patricia Laplanche. Chacun y est allé de ses gorges chaudes y compris les élus signataires sans aucun respect de ma personne. Quand on est élu, on a un devoir de réserve, on ne s’explique pas par le biais des réseaux sociaux."

À l’heure actuelle, Delphine Poitou est toujours la maire, et Patricia Laplanche la première adjointe. La préfecture indique avoir reçu fin juillet la lettre de démission de la maire et des trois élus. La demande est en cours d’instruction. La préfète dispose d’un mois pour donner suite.