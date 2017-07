Saint-Jean de la Ruelle: l'arrêté anti-bivouac provoque l'incompréhension

Un arrêté 'anti-bivouac et rassemblements' est en vigueur depuis le 30 juin sur deux secteurs Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le maire Christophe Chaillou (PS) veut poser une base judiciaire pour permettre aux autorités d'intervenir.

C'est une décision rendue publique au conseil municipal de Saint-Jean-de-la-Ruelle, vendredi 30 juin, qui a créé l'étonnement voire la stupeur chez certains. Le maire socialiste Christophe Chaillou a décidé de décréter un arrêté 'anti-bivouac et rassemblements' en concertation avec le cabinet du préfet du Loiret et la police nationale. Les attroupements de plusieurs personnes sont désormais prohibés et amendables jusqu'au 15 septembre sur deux secteurs seulement: les centres commerciaux des Chaises et du Chemin de Chaingy.

Un certain nombre de commerçants m'ont fait part de leur ras-le-bol - Christophe Chaillou, maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Saint-Jean-de-la-Ruelle est la troisième commune de la métropole à s'orienter vers cette politique. Orléans l'a mis en place dès 2002 et Fleury-les-Aubrais a emboîté le pas depuis quelques mois. Le maire Christophe Chaillou veut interpeller: "mon rôle est d'attirer l'attention, d'alerter".

Le centre commercial des Chaises à Saint-Jean-de-la-Ruelle n'est qu'une rangée de six commerces. © Radio France - Guillaume Drechsler

Limiter les attroupements en fin de journée et la nuit

Les personnes âgées et les commerçants ont demandé à la mairie d'agir. Personne n'a réellement voulu en parler officiellement mais l'exaspération est perceptible. Les regroupements de jeunes devant les commerces intimident notamment les femmes voulant faire leurs courses. Il semblerait qu'elles doivent faire face aux regards et à certaines remarques déplacées. Quant aux autorités, elles ciblent les rassemblements en fin de journée et jusqu'au milieu de la nuit avec "des individus excités voire éméchés".

Aux endroits concernés, l'incrédulité gagne les jeunes lorsqu'on leur apprend l'existence de l'arrêté. "Si on ne peut pas traîner dans notre quartier, on va devoir aller dans les autres quartiers" s'interroge l'un d'entre eux. "On n'a rien là. Il nous colle un arrêté anti-bivouac mais ça sert à quoi franchement. On a grandi ici, on reste ici". Certains dénoncent également un délit de sale gueule. Un argument que comprend Christophe Chaillou. "Il est vrai que nous sommes dans une période où le dialogue, la compréhension de l'autre, n'est pas forcément le plus répandu".