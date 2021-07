"Ma vérité, je l'assume" réagit le maire de Saint-Jean-de-Luz suite à la manifestation du 14 Juillet

Jean-François Irigoyen, le maire de Saint Jean de Luz réagit suite à la manifestation du 14 juillet dans les rues de la cité corsaire. La manifestation s'est terminée par des échanges virulents entre indépendantistes et l'élu. Il intitule son texte : "14 juillet 2021, ma vérité je l’assume !"

Jean-François Irigoyen réagit ce lundi près d'une semaine après la manifestation houleuse du 14 Juillet dans les rues de Saint jean de Luz. "Ma vérité, je l'assume !" voilà comment il intitule son long texte. L'élu Les Républicains raconte dans les détails le début de cette journée républicaine avec ses traditions et le moment où la situation a dégénéré. "Une belle journée pour notre Fête nationale, résume alors l'élu. Or ce même jour, un appel à une manifestation ni déclarée, ni donc autorisée, a réuni une cinquantaine de personnes."

Joint par France Bleu Pays Basque, Jean-François Irigoyen reconnait avoir perdu son sang froid et avoir fait un doigt d'honneur. Mais, explique-t-il, c'était après avoir reçu plusieurs gifles, avoir été insulté, bousculé par ces manifestants devant l'Hôtel de Ville. Il dit regretter ce doigt d'honneur mais l'assumer "Alors oui, ce 14 juillet, je suis intervenu et je me suis mis en travers quand, au moyen d’une échelle, ils ont voulu arracher le drapeau tricolore qui pavoise notre Mairie." Il dénonce en revanche l'agressivité des manifestants qui "ont arraché le drapeau français", scandé des slogans anti-France.

Oui je me suis interposé, quand après m’être fait insulté de « sale français » et de bien d’autres ignominies, je n’ai pas accepté d’être complaisant et de laisser faire cette minorité radicalisée qui venait d’apposer sa banderole avec un drapeau français barré de noir

Peut être un dépôt de plainte

Jean François Irigoyen poursuit "Je suis basque , je suis né ici, ma famille est née ici, je travaille ici mais je suis avant tout Républicain." Il dit encore réfléchir à déposer plainte. Il ne l'exclut pas mais s'interroge sur la pertinence de le faire.