Saint-Jean-le-Blanc : les électeurs doivent choisir ce dimanche une nouvelle équipe municipale

Les 6.000 électeurs de Saint-Jean-le-Blanc auront le choix demain entre 3 listes : la liste sans étiquette menée par l'ancien 1er adjoint Thierry Charpentier, la liste sans étiquette de la maire sortante Françoise Grivotet, et la liste divers droite de Valentin Blelly. Pour que l'élection soit réglée dès le 1er tour, il faut qu'une des listes dépassent les 50% de voix. Et cela quel que soit le niveau de participation, il n'y a plus de seuil minimal d'inscrits pour une élection municipale.

Quelle participation pour cette municipale ?

Le niveau de participation est d'ailleurs la grande inconnue de ce scrutin. En 2020, l'abstention avait été de 60%, mais c'était en pleine crise sanitaire. En 2006, St Jean-le-Blanc avait déjà connu une élection municipale anticipée, l'abstention s'était alors élevée à 51%. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue aujourd'hui, un second tour sera organisé dimanche prochain. Seules les listes ayant atteint 10% des voix seront alors qualifiées.