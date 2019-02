Saint-Just-le-Martel : François Hollande et des centaines de personnes rendent un ultime hommage à Gérard Vandenbroucke

Saint-Just-le-Martel, France

Habituellement on y pleure de rire, mais ce jeudi ce sont de véritables larmes qui ont coulé au centre permanent du dessin de presse et d'humour de Saint-Just-le-Martel, où se déroulaient les obsèques du président de Limoges Métropole, Gérard Vandebrocuke. Lui qui avait aussi fondé le Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour, avait tenu à ce que la cérémonie civile se déroule dans ce lieu. De très nombreux élus étaient présents, de même que l'ancien président de la République François Hollande, qui estime que "la République vient de perdre un de ses meilleurs enfants."

L'ancien président de la république François Hollande rend hommage à son ami Gérard Vandebroucke "avec émotion, tristesse et aussi sourire", à Saint-Just-le-Martel pic.twitter.com/UCUVzhkCqV — France Bleu Limousin (@FBLimousin) February 21, 2019

Une quarantaine de dessinateurs étaient également présents, ainsi qu'une foule d'anonymes très touchés par la disparition de celui qui fut aussi le dernier président de la région Limousin. Lors des prises de paroles, c'est le portrait d'un "homme exemplaire, chaleureux et profondément humain" qui est brossé. Tous soulignent aussi le courage de Gérard Vandebroucke, en politique comme face à la maladie. Ils se souviennent également de son sourire et de sa passion pour le vélo.

Un fervent défenseur de la liberté de la presse

L'ombre de Charb, Cabu, Tignous, Wolinski et les autres victimes de l'attentat de Charlie Hebdo a aussi plané au-dessus de cette cérémonie. Tous étaient des amis de Gérard Vandebroucke et leur disparition en 2015 a donné encore plus de résonance et de raison d'être au Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour, qui se tient chaque automne à Saint-Just-le-Martel. A l'issue des obsèques, tous les dessinateurs présents (dont Nol ci-dessous, ou encore Placide) et les bénévoles ont d'ailleurs insisté sur l'importance de poursuivre son combat pour la liberté d'expression et la liberté de la presse.

Le dessinateur Nol souhaite "garder le sourire et continuer" l'oeuvre de Gérard Vandenbroucke au sein du Salon International de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour © Radio France - Nathalie Col © Radio France - Nathalie Col

Parmi les hommages Alain Rousset, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, a aussi évoqué l'idée de créer un "prix Gérard Vandebroucke du dessin politique". La cérémonie s'est terminée par des applaudissements nourris, avant l'inhumation du président de Limoges Métropole au cimetière de Saint-Just-le-Martel, dans la stricte intimité familiale.