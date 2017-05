Saint-Lô : l'écologiste Jérôme Virlouvet candidat aux législatives

Jérôme Virlouvet, conseiller municipal de Saint-Lô, se présente aux élections législatives sur la première circonscription de la Manche - celle de Saint-Lô - avec le soutien de son mouvement Europe-Ecologie-les-Verts, mais pas celui du parti socialiste.

Jérôme Virlouvet a annoncé sa candidature aux élections législatives sur la circonscription de Saint-Lô, ce lundi 15 mai. "Il y a une quinzaine de jours, face à l'absence de candidats au sein des groupes locaux d'EEVL et du PS, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et de présenter ma candidature pour représenter la gauche et l'écologie", explique l'intéressé. Il y a besoin de renouvellement et il y a un besoin de progrès social, écologique et économique, ce qui ne correspond pas forcément aux idées défendues par le nouveau président de la République."

Jérôme Virlouvet est actuellement conseiller municipal d'opposition à Saint-Lô et conseiller communautaire à Saint-Lô Agglo. "Contrairement à Philippe Gosselin, je me félicite de l’entrée en vigueur de la loi sur le non cumul des mandats pour les parlementaires, commente Jérôme Virlouvet. Si un député ne veut pas être déconnecté du terrain, il peut tout à fait aller à la rencontre des habitants et des élus locaux pour connaître leurs préoccupations. Il n’y a pas besoin d’être Maire pour cela"

"Le PS a refusé ma candidature"

Jérôme Virlouvet est soutenu par les écologiste d'EEVL, mais pas par le PS. "Après le premier tour de la présidentielle, j'ai discuté avec les socialistes locaux. J'ai proposé ma candidature au PS qui l'a refusé".

A gauche, sur la circonscription de Saint-Lô, les candidatures se multiplient. Outre Aurélien Marion pour France insoumise et Olivia Lewi Pour Lutte ouvrière, le parti socialiste a annoncé qu'il présenterait sa candidate mercredi 17 mai.