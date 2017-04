Présidentielle : les soutiens manchois d'Emmanuel Macron tout sourire à Saint-Lô

Une vingtaine de soutiens d'Emmanuel Macron s'était donnée rendez-vous à l'hôtel de ville de Saint-Lô pour vivre ensemble l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle et dès 20h, leurs visages se sont illuminés.

Ces militants du mouvement En Marche! se sont rassemblés un peu avant 20h à la mairie, "impatients mais sereins" lancent alors certains d'entre eux, "stressés" répondent Grégory et Linda, deux autres soutiens d'Emmanuel Macron : "Nous avons mal dormi la nuit dernière. Après avoir sillonné le terrain pendant des semaines, tout se joue sur une journée, donc la pression monte un peu".

"on n'aurait jamais imaginé ça il y a 6 mois !"

20h. Radio allumée sur l'un des smartphones, les premières estimations tombent : de grands sourires sur les visages, quelques éclats de rire mais pas d'euphorie dans les rangs d'En marche. "Le dépouillement est encore en cours juste à coté et nous voulons respecter ceux qui ont fait d'autres choix", explique Philippe Le Grand, chef d'entreprise dans le sud-Manche. "Mais on est très contents", reprennent en choeur ces militants."J'ai souvent voté au moins pire et ca faisait très longtemps que je n'avais pas voté au meilleur", raconte Agnès, une saint-Loise, des larmes dans la voix." Jean Claude Cauchy, un habitant d'Agneaux qui a rejoint le mouvement En Marche!, dès sa création, ajoute : "En Marche! a seulement un an. C'est un moment historique dans la Ve république. Quand on voit l'effondrement des partis de gouvernement, jamais on aurait imaginé ça il y a six mois !"

Les militants pro-Macron ravis à l'annonce des résultats du premier tour, à St-Lô © Radio France - Lucie Thuillet

"Nous sommes 56 adhérents, de tous horizons, raconte Alexandre Mazzola, qui anime le comité En Marche! de St-Lô. Moi par exemple , je n'avais jamais milité avant. Emmanuel Macron m'a donné envie de m'impliquer. C'est une autre vision de la politique et les gens y adhèrent, j'en suis très heureux." Les soutiens d'Emmanuel Macron ont applaudi à l'annonce des résultats du premier tour de l'élection, pour la ville de St-Lô car leur candidat arrive en tête dans la ville préfecture (2986 voix) devant Jean-Luc Mélenchon (1933) et François Fillon (1915). "Et maintenant, il faut continuer à marcher et à rassembler !" conclut Alexandre Mazzola.