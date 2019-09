Saint-Malo : le maire Claude Renoult ne briguera pas un nouveau mandat

Saint-Malo, France

Juste six mois avant les élections municipales, le maire divers-droite de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) Claude Renoult annonce qu'il ne se représente pas pour un deuxième mandat en mars 2020. C'est le cabinet du maire qui le confirme ce mardi. Agé de 71 ans, Claude Renoult avait été élu au 2è tour des élections municipales de mars 2014. Il avait battu à la surprise générale le maire sortant divers droite, René Couanau, qui était aux commandes de la cité corsaire depuis 1989.

Proche de Macron

En juin dernier, dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, il avait apporté ouvertement son soutien à Emmanuel Macron comme 71 autres maires et élus locaux de droite et du centre. "Nous souhaitons la réussite de notre pays et pour ce faire nous devons souhaiter la réussite de son gouvernement, sans être dans une logique d’allégeance" pouvait-on lire dans cette tribune.