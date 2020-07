Saint-Médard-en-Jalles : le nouveau maire favorable au tram mais pas jusqu'en centre-ville

Un des premiers dossiers chauds que Stéphane Delpeyrat aura à traiter sera celui de l'extension du Tramway. La Métropole bordelaise a voté l'arrivée des rames dans le centre-ville de Saint-Médard en 2024 mais Pierre Hurmic, nouveau maire de Bordeaux, a laissé entendre cette semaine qu'il souhaitait abandonner ce projet.

Jacques Mangon, l'ancien maire et désormais opposant numéro 1 à Saint-Médard s'interroge sur la volonté de Stéphane Delpeyrat de tenir tête au maire de Bordeaux.

On a entendu des déclarations inquiétantes de la part du nouveau pouvoir à la Métropole et ici à Saint Médard les propos de la nouvelle équipe semblent également confus. On ne doit pas devenir une zone de relégation.