Saint-Nazaire : disparition d'une figure des Chantiers et du syndicalisme

C'était une figure des Chantiers et de la CGT à Saint-Nazaire : Guy Texier, également conseiller municipal sous Joël Batteux, vient de mourir à 83 ans. Le maire actuel, le socialiste David Samzun, salue ce vendredi "un homme de conviction, toujours ouvert au dialogue" et la CGT "un camarade fidèle, au militantisme chevillé au corps".

Fils d'une famille très pauvre de 13 enfants

Guy Texier est né en janvier 1938 à Trignac, au sein d'une famille très pauvre de 13 enfants. Ses parents étaient venus du Morbihan pour travailler aux forges de Trignac. C'est là qu'il a vécu les bombardements de 1943.

Quand la grille est tombée, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un copain dessous. Et les CRS passaient sur la grille.

Très tôt, à 17 ans, alors qu'il est ouvrier-chaudronnier aux Chantiers de l'Atlantique, il participe aux grandes grèves de 1955 pour obtenir de meilleurs salaires et une troisième semaine de congés. En 1957, lors d'une nouvelle grève, il est le témoin de la mort d'Émile Marquet. cet ouvrier écrasé par une grille des Chantiers. "J’étais tout près. Quand la grille est tombée, on ne s’est pas rendu compte tout de suite qu’il y avait un copain dessous. Et les CRS passaient sur la grille. Il a été littéralement écrasé", voilà ce qu'il racontait.

Conseiller municipal sous Joël Batteux

Après la guerre d'Algérie, il rejoint le Parti communiste et il prend plus de responsabilités au sein de la CGT. Il participe à mai 68 et devient secrétaire de l'union départementale du syndicat en 1971 puis du comité régional en 1982. C'est une fois à la retraite, en 1995, qu'il prend des responsabilités politiques. Il est élu conseiller municipal sous Joël Batteux.