Saint-Nazaire donne le nom de Samuel Paty à l'un de ses bâtiments

Un des bâtiments de la ville de Saint-Nazaire s'appellera bientôt Samuel Paty. Les élus de la majorité ont décidé de donner le nom de l'enseignant, assassiné par un terroriste islamiste après avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, au bâtiment de la direction éducation-enfance-jeunesse, rue Auguste-Baptiste Lechat. C'est l'un des rares à ne pas avoir été détruit par les bombardements de 1943.

Un lieu-hommage

"Aujourd'hui, ce lieu récemment rénové est le cœur névralgique de la vie des enfants de Saint-Nazaire où parents et agents municipaux organisent leur quotidien. Et dont la mission prioritaire est de favoriser l'épanouissement de chacun·e de la naissance à l'adolescence. Cette période de construction dans la vie de nos jeunes représente un enjeu de taille, celui des acquisitions, de l'autonomie, de la vie collective, de l'environnement, des droits et des valeurs. Valeurs que défendait Samuel Paty dans l'exercice plein et entier de ses fonctions. Ne l'oublions pas", explique les élus de la majorité dans un communiqué. Il va donc devenir un lieu-hommage en mémoire de l'enseignant.