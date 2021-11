Saint-Nazaire : l'opposition dénonce une gestion municipale autoritaire et humiliante

Ca craque à la mairie de Saint-Nazaire. Le groupe d'opposition Ensemble Solidaires et Ecologistes a claqué la porte du conseil municipal vendredi dernier car le maire PS David Samzun refuse de créer une mission d'information pour prévenir les conflits d'intérêts, lui-même visé par un signalement d'Anticor. "Il y a suffisamment d'instances pour cela, comme la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique ou encore la Déontologue de la ville" rappelle la mairie. Mais pour ces 10 élus de l'opposition, il s'agissait de prévenir, de mieux former aussi les élus qui pourraient être concernés, parfois sans le savoir. "Récemment, des adjoints se sont retirés au moment des votes", note Sarah Trichet-Allaire. Ce refus catégorique, en tous cas, a allumé la mèche, comme un trop-plein pour ces élus qui se disent victimes d'humiliations depuis un an et demi.

On ne nous écoute pas, on ne nous répond pas" - Hanane Rebiha

"On a beau travailler les dossiers, soigner nos interventions, poser des questions, c'est comme si on n'était pas là. On ne nous écoute pas, on ne nous répond pas. Il n'y a aucun débat au conseil municipal" déplore cette jeune élue, Hanane Rebiha, au bord des larmes. "Pour moi la politique, c'est le peuple pour le peuple. Mais là, c'est _zéro démocratie_. Dès qu'on fait une proposition, même si c'est compatible avec la majorité, ce sera un non de principe. Il fallait que les habitants sachent comment ça fonctionne ici à Saint-Nazaire".

Plus de la moitié de ces élus de l'opposition n'a pas connu le mandat précédent, et ses douloureuses affaires. L'impression pourtant d'être les victimes d'un règlement de compte qui les dépasse. Il n'y a eu, selon le groupe, aucun contact avec le maire depuis sa réélection. "David Samzun discute en revanche avec des représentants de la droite, qui n'ont aucun élu à la ville". La colère est d'autant plus forte que le groupe affirme être "dans la construction, nous votons pour les délibérations de la majorité à 75%".

Comme un symbole : le local pour ces 10 élus est minuscule. "C'était celui des 3 opposants du RN au dernier mandat", assure, dépitée, Hanane Rebiha.