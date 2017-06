A Saint-Nazaire, le candidat FN appelle à voter France Insoumise au second tour des législatives

Dans la 8ème circonscription de Loire-Atlantique, le second tour opposera la candidate de La République En Marche, Audrey Dufeu-Schubert, et le candidat de la France Insoumise, Lionel Debraye. Et le candidat du Front National, arrivé quatrième, appelle clairement à voter pour ce dernier.

La vague En Marche a déferlé sur toute la Loire-Atlantique au premier tour des élections législatives, y compris dans la région de Saint-Nazaire, où la candidate Audrey Dufeu-Schubert est en ballottage favorable. La candidate du mouvement créé par Emmanuel Macron a obtenu 38,44% des voix dans la huitième circonscription, loin devant le candidat de la France Insoumise Lionel Debraye (15,98%) qu'elle affrontera au second tour dimanche 18 juin.

Je voterai pour France Insoumise" - Gauthier Bouchet (Front National)

Le Parti Socialiste est éliminé, puisque Laurianne Deniaud, première adjointe au maire de Saint-Nazaire, n'arrive que troisième (14,11%). Aussitôt, le maire de la Ville David Samzun a appelé, sur France Bleu Loire Océan, à voter pour la candidate En Marche au second tour. Mais le candidat FN, arrivé quatrième (9,01%), a lui décidé d'appeler à voter pour le représentant du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Pour Gauthier Bouchet, conseiller municipal FN à Saint-Nazaire, le candidat de la France Insoumise est en effet"le candidat le plus républicain et le moins inféodé aux institutions européennes."