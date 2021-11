Saint-Nazaire : le centre de vaccination fait polémique

la République en Marche accuse la mairie socialiste de Saint-Nazaire de ne plus faire du Covid une priorité. La preuve? Ce centre de vaccination en extérieur et sous tente. Des conditions indignes en plein hiver, dénoncent ses militants. Une polémique aux stratégies électoralistes répond le PS.

Alors que s'ouvre une nouvelle campagne de vaccination, les Marcheurs montent au créneau. Le centre de vaccination dans la grande salle du Life a été fermé il y a quelques semaines à peine, et la mairie a, à la place, installé un barnum à l'extérieur, le long des bassins. "Des conditions indignes pour Saint-Nazaire, la deuxième ville du département" s'insurge Julien Goussot, membre du comité LREM. "Il faisait très froid. La mairie a mis le chauffage mais il y a du vent et le volume sonore reste insupportable. Il faut revenir au Life" dit de son côté la marcheuse Sylvie Brière "d'autant que le gouvernement a promis de rembourser intégralement toutes les installations".

Une stratégie électoraliste dénonce le Parti Socialiste

"Faux" rétorque le Parti Socialiste. Saint-Nazaire et la CARENE ont mis un million d'euros sur la table depuis le début de la crise et "seulement une partie sera remboursé" assure Sylvain Peyron, secrétaire de section. Une attaque des Marcheurs qui le surprend beaucoup, "les bras m'en tombe" dit-il. "La lutte contre le Covid suscitait jusqu'ici un consensus et la mairie de Saint-Nazaire n'a jamais cessé de vacciner. Il y a toujours eu un centre pour les habitants sans interruption, mais le Life doit reprendre ses droits au nom de la vie culturelle et associative". .

de gauche à droite : les Marcheurs Julien Goussot, Sylvie Brière, Denis Chéreau devant le centre de vaccination de Saint-Nazaire "indigne pour la 2ème ville du département" © Radio France - Hélène Roussel

"Que les militants du parti présidentiel donnent des leçons sur la gestion de la pandémie, c'est triste quand on voit les tergiversations permanentes de l'Etat" tacle encore Sylvain Peyron qui dénonce une stratégie électoraliste à quelques mois des législatives