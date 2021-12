Saint-Nazaire : le front de mer rebaptisé "promenade Joël-Batteux"

"La mer pour la mer. Et le vent pour le vent. Et être encore plus fou. Que les fous de Bassan". L'inscription gravée sur l'une des faces du banc en aluminium, installé ce mercredi matin rond-point de Sautron, est de Joël Batteux lui-même. Elle est tirée de son ouvrage "Vouloir sa ville", publié aux éditions du Cherche Midi. Ce parcours mémoriel qui jalonne le front de mer est un hommage à celui qui fut maire de Saint-Nazaire pendant 31 ans (1983-2014), décédé le 10 janvier 2021. Le front de mer, qu’il voyait comme un "balcon sur la mer", symbole fort aussi de toute son action politique, est donc rebaptisé "'Promenade Joël-Batteux".

Citation tirée de l'ouvrage "Vouloir sa ville" , Joël Batteux, aux éditions du Cherche Midi © Radio France - Hélène Roussel

Près d'un an après sa disparition, la Ville en accord avec la famille a choisit les matériaux des trois bancs et les trois citations. Un autre banc a donc été installé ce mercredi matin un peu plus loin sur la promenade au niveau du jardin des plantes. Un troisième le sera début janvier face à la Résidence Le Traict, boulevard Wilson. Un nouveau mobilier propice à la contemplation et à la divagation, "comme un prolongement de l'œuvre de Joël Batteux sur l’espace public", indique la mairie de Saint-Nazaire dans son communiqué.