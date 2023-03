Saint-Nazaire : le socialiste Yannick Vaugrenard ne briguera pas un nouveau mandat au Sénat

Après 12 ans et deux mandats au palais du Luxembourg, le socialiste Yannick Vaugrenard annonce dans un communiqué qu'il ne sollicitera pas un nouveau bail. Le Nazairien évoque une "décision mûrement réfléchie". En pointe au sein du groupe PS sur l'opposition à la réforme des retraites, il avait appelé la semaine dernière, dans la foulée du 49-3 à l'Assemblée nationale, à un référendum pour sortir de la crise politique.

Dans son communiqué, Yannick Vaugrenard, qui fut par le passé député européen et vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, salue les élus locaux qui composent le corps électoral des sénatoriales : les maires, adjoints, conseillers municipaux : "Ils et elles sont le cœur de notre vie démocratique et pour les avoir côtoyés pendant ces douze dernières années, je veux les remercier, de leur temps passé, des sacrifices que cela implique dans leur vie personnelle et familiale".