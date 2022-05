Saint-Nazaire Législatives : Matthias Tavel de la Nouvelle Union Populaire déjà sur le terrain

Dans un communiqué mercredi soir, le PS Xavier Perrin, adjoint au maire de Saint-Nazaire déplore ce "candidat que nous ne connaissons pas et sans lien avec le territoire". Sous-entendu, Matthias Tavel est un parachuté alors que lui est dans "l'ancrage territorial". Et Xavier Perrin compte bien maintenir sa candidature malgré l'alliance nationale du PS avec la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. Rien qui n'effraie le jeune candidat de 35 ans, venu du Mans, et conseiller régional. "L'ancrage, c'est surtout l'ancrage politique. Moi je sais où j'habite, j'habite dans le camp du progrès social et de la transition écologique. Et ceux qui parlent beaucoup de leur ancrage local sont souvent très flottants politiquement". Et de rappeler que Xavier Perrin avait voté Emmanuel Macron au premier tour en 2017.

La campagne débute à peine, mais on sait déjà que les débats dans cette 8ème circonscription de Saint-Nazaire seront animés.