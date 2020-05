Saint-Nazaire : les entreprises doivent "se réinventer pour se relever de cette crise", estime David Samzun

Quelques heures après le feu vert de la préfecture de Loire-Atlantique à la réouverture des plages de Pornichet et La Baule, ce mercredi matin, celles de Saint-Nazaire pourraient leur emboîter le pas. "Si ce n'est pas ce matin, les plages vont rouvrir dès cet après-midi", affirme le maire de la commune, David Samzun, invité de France Bleu Loire Océan. L'élu, candidat à sa propre succession, se dit également certain que "la crise économique qui arrive sera dure et rude" pour les entreprises du bassin industriel de la région. Elles devront "se réinventer" et se tourner vers la transition énergétique si elles veulent surmonter leurs difficultés.

La réouverture des plages est une "décision de justice et d'équité sociale"

Le retour du public sur la vingtaine de plages de Saint-Nazaire est plus long que prévu. Si le premier édile de la commune avait obtenu l'aval de la préfecture, dès jeudi et la fin du discours du Premier ministre, Edouard Philippe, l'écriture de l'arrêté permettant la mise en oeuvre de cette décision tarde à arriver. "Le gouvernement n'avait pas sorti le véhicule juridique pour que nos préfets puissent signer ces arrêtés, détaille David Samzun pour justifier ce retard. Il n'est manifestement arrivé qu'hier [mardi] soir." Invité de France Bleu Loire Océan, le maire de la commune plaide pour des "plages dynamiques" et fait "le pari de l'intelligence et de la responsabilité de la population" afin d'éviter les rassemblements.

Environ 40% des élèves viendront dès ce jeudi matin à l'école. - David Samzun, maire de Saint-Nazaire

Sauf surprise, 19 des 20 plages de la commune devraient donc rouvrir dans les heures qui viennent, celle de la Courance restant fermée jusqu'au 15 juillet pour réaliser des travaux de raccordement entre le champs d'éoliennes en cours de construction au large de la baie. "Ces plages sont un bien commun, lance David Samzun. Je crois que les Nazairiens et Nazairiennes n'ont pas vécu le même confinement en fonction du type d'habitat individuel ou collectif dans lequel ils vivent. Je pense à toutes celles et tous ceux qui l'ont vécu dans un logement collectif, sans terrasse ou mal orienté [...] Ces gens-là ont envie de profiter de cette bouffée d'oxygène. Je crois que c'est une décision de justice et d'équité sociale."

Se réinventer pour surmonter la crise

Autre sujet sur lequel le maire de la commune, arrivé en tête au premier tour des élections municipales en mars dernier, se montre confiant : la rentrée scolaire. Comme à Nantes, elle se fera progressivement dans la commune, dès jeudi matin. "Je l'aborde sereinement, dit-il après avoir salué le dialogue constant entre la ville et les enseignants depuis plusieurs jours. Environ 40% des effectifs viendront dès ce jeudi matin. Nous travaillons à cette reprise progressive car je crois que cette crise a été dure et qu'il nous faut donner aux jeunes un cadre et les accompagner."

Il nous faut retrouver notre souveraineté. Il est hors de question de voir nos chantiers navals être vendus aux Italiens de Fincantieri. - David Samzun, maire de Saint-Nazaire

L'accompagnement de la commune ne doit cependant pas se limiter aux enfants de la commune. Il devra aussi se mettre en place pour les entreprises qui composent le bassin industriel de la ville et qui vont devoir faire face à une "crise économique qui va être dure, rude et mondiale". "Je crois beaucoup à cette notion de solidarité, au fonctionnement de ce bassin qui a su se relever dans toute son histoire, confie David Samzun, ce mercredi matin. On a un grand savoir-faire, on a les outils industriels, les infrastructures et _il faut en même temps retrouver notre souveraineté. Il est hors de question de voir nos chantiers être vendus aux Italiens de Fincantieri_."

L'élu appelle de ses vœux les entreprises de son secteur à "innover et à se réinventer pour se relever". Pour y parvenir, David Samzun mise beaucoup sur la transition énergétique, un domaine nouveau "dont il faudra aller chercher des parts de marché importantes."