Saint-Nazaire : les finances plombées de la Cité Sanitaire au coeur d'une bataille politique

Le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, qui est aussi le président du Conseil de surveillance de l'Hôpital, avait obtenu du Ministre de la Santé lors de sa visite en janvier dernier une table ronde au sujet du bail emphytéotique qui plombe les finances de la Cité sanitaire. La réunion a bien eu lieu. Mais sans lui. C'est la députée En Marche Audrey Dufeu qui a été reçue. La maison brûle et le gouvernement fait de l'affichage selon David Samzun qui dénonce une "instrumentalisation politique du sujet" dans une lettre envoyée au Ministre de la Santé. "Une réaction puérile et déplacée" répond Audrey Dufeu. Et voilà que le dossier vire à la polémique politique.

L'hôpital n'a pas besoin d'être politisé, mais défendu" - David Samzun

Avec ce consortium de fonds de pension, les actionnaires sont insaisissables. Il faut pourtant trouver une solution à long terme pour remédier à ce bail mais il faut aussi des interlocuteurs à court terme pour agrandir rapidement les urgences saturées. Le maire comptait sur cette réunion pour que l'Etat joue les médiateurs. "Vous imaginez qu'on puisse avoir une réunion sur ce sujet sans le président du conseil de surveillance ? Ca me rend triste, l'hôpital n'a pas besoin d'être politisé, il a besoin d'être défendu", dénonce le maire. Rien de politique dans cette réunion, se défend Audrey Dufeu, mais plutôt une suite logique car selon elle "rien n'a été fait pendant 10 ans, il y avait un vrai tabou sur ce bail. C'est depuis que je suis là et que je me suis saisie du dossier que les choses avancent". Et de citer l'annulation de la taxe foncière de l'hôpital ou encore les 40 millions d'euros débloqués pendant le Ségur. Accusé d'immobilisme, David Samzun s'étrangle. "Depuis que je suis à la tête du conseil de surveillance, avec le directeur de l'hôpital, on a de cesse d'alerter l'Agence régionale de santé et le gouvernement. Quand j'en ai parlé au Premier Ministre venu voir les éoliennes en septembre, il m'a dit qu'il n"était pas au courant mais qu'il ferait suivre au ministère de la Santé. J'ai d'ailleurs reçu un courrier quelques jours plus tard. Vous appelez ça de l'immobilisme ?". Le maire a donc envoyé une lettre au ministre de la Santé, il souhaite toujours cette table ronde pour sortir de l'impasse, "on n'a aucun interlocuteur en face de nous, alors qu'on a le foncier pour agrandir les urgences", s'indigne-t-il.

La réaction de M. Samzun est puérile et déplacée" - Audrey Dufeu

David Samzun réclame aussi une mission officielle de l'Inspection Générale des Affaires Sociales et en réaction, annonce pratiquer la politique de la chaise vide au conseil de surveillance jusqu'à fin juin, soit la fin de la période électorale. "Il y a deux façons de faire de la politique" rétorque Audrey Dufeu "celle où on se plaint, et celle où on avance. Moi j'ai choisit mon camp. Cette colère de M. Samzun est à mon sens puérile et déplacée". Cette première réunion était un premier pas, la balle est désormais dans le camp de la direction de l'hôpital explique encore la députée. "Il faut qu'elle s'encadre mieux, avec des consultants, des avocats. L'Etat ne peut pas tout". Une bataille dans la bataille. En attendant, l'hôpital doit encore trouver près de 9 millions d'euros cette année pour payer son loyer