Crise à Saint-Pée-sur-Nivelle : pas de nouvelle élection en vue

"Le conseil municipal [de Saint-Pée-sur-Nivelle/Senpere] fonctionne au jour le jour" a affirmé Dominique Idiart ce mardi. Le début du mois d'octobre a été marqué par une succession de démissions de conseillers municipaux à Saint-Pée-sur-Nivelle/Senpere. Après une première vague de départs de cinq élus issus de la liste du maire - dont deux adjoints -, les conseillers municipaux abertzale, également alliés de Dominique Idiart aux élections de 2020, ont annoncé leur démission à la mi-octobre . Ce mardi, le maire de Saint-Pée-sur-Nivelle s'est exprimé sur cette situation de crise qui touche son conseil municipal.

"Je suis prêt à modifier certaines choses" - Dominique Idiart

"La prise de décision et la gouvernance sont partagées avec les adjoints, c'est un travail collectif" a expliqué le maire ce mardi alors que les relations au sein de l'équipe municipale faisaient partie des points de tension soulignés par les démissionnaires. "J'ai entendu les choses, je suis prêt à modifier certaines choses. Mon engagement auprès de Saint-Pée et des Senpertar est total." Il note par ailleurs que les désaccords ne portent pas sur les actions et réalisations prévues durant ce mandat, notamment la future plaine des sports, "projet phare" du mandat.

Pas de nouvelles élections à l'horizon, ni totales, ni partielles, selon Dominique Idiart. Tous les restants sur sa liste "montent automatiquement" a-t-il indiqué, précisant que deux conseillers démissionnaires sont allés au bout de leur démarche pour le moment et que "le conseil municipal de St-Pée fonctionne à 27 élus". Le code électoral stipule que le renouvellement intégral du conseil municipal dans les villes de plus de 1.000 habitants doit être organisé "lorsqu’il ne peut plus être fait appel au suivant de liste et que le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres".

