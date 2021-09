Saint-Pierre-des-Corps : l'entreprise de biotechnologie Doliam s'implantera dans le magasin général

La vente du magasin général de Saint-Pierre-des-Corps au groupe Vinciétait dans les clous depuis le printemps dernier. C'est désormais officiel. Après avoir racheté cet ancien bâtiment de stockage de la SNCF en 2012, la Ville a adopté en conseil municipal, ce mercredi 8 septembre, la cession du site pour trois millions d'euros et en a profité pour dévoiler le nom de l'industriel qui s'implantera sur place en 2024.

Il s'agit de la holding Doliam, qui existe depuis 35 ans. Elle est spécialisée dans la recherche de biotechnologie médicale. Son idée est d'implanter dans les 28.000 m² que comporte le magasin général une plateforme regroupant plusieurs de ses entreprises (startup ou PME), qui travaillent notamment sur la création de nouvelles sondes pour le matériel d'échographie. Doliam souhaiterait faire de Saint-Pierre-des-Corps un pôle de référence dans son domaine.

La promesse de 2.000 emplois créés

Le maire de Saint-Pierre-des-Corps Emmanuel François promet la création de 1.000 emplois directs et 1.000 autres indirects. "Car ce tiers-lieu aura besoin d'industries annexes pour fonctionner", dit-il. Mais il concède à demi-mot qu'il y aura principalement des ingénieurs. Plus de cols blancs que de cols bleus donc. "Ce n'est pas vraiment l'esprit de Saint-Pierre-des-Corps", s'inquiète l'opposition de gauche, qui craint de voir arriver des salariés venus de Paris, vu la proximité avec la gare et qui ne voit pas bien non plus "la logique financière de ce rachat".

L'opération s'élève à trois millions d'euros alors que le collectif citoyen "Le Réveil du Magasin Général" propose 500.000 euros de plus pour créer sur place un espace de vie éco-responsable, culturel et artistique. Sur ce point, Emmanuel François s'est montré catégorique. Doliam représente, selon lui, "la meilleure offre pour le développement économique de la ville".