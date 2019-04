Saint-Pierre-des-Corps : Marie-France Beaufils "dira la semaine prochaine si elle se représente ou pas à la mairie"

Marie-France Beaufils indique qu'elle dira clairement si oui ou non elle est de nouveau candidate à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps la semaine prochaine. Elle dirige la ville communiste depuis plus de 36 ans.

Saint-Pierre-des-Corps, France

A un an des élections municipales de 2020, Marie-France Beaufils entretient le flou sur sa candidature à sa réélection. Alors qu'on annonce un possible retrait, la maire communiste ne "confirme, ni n'infirme". Marie-France affirme qu'elle annoncera la semaine prochaine sa décision, et que les discussions sont en cours avec la section locale du PC. J'ai d'ailleurs une nouvelle réunion ce jeudi soir avec les militants.

Marie-France Beaufils est institutrice de profession. Elle est née en 1946 dans la Vienne, et est maire de Saint-Pierre-des-Corps depuis 36 ans, soit 6 mandats. Elle est vice-président de la Métropole chargée des infrastructures sportives. Elle a été sénatrice d'Indre-et-Loire du 1er octobre 2001 au 1er octobre 2017.