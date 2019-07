Saint-Pierre-des-Corps : "On ne lâchera rien sur le Tram" explique le candidat PCF aux municipales

Saint-Pierre-des-Corps, France

Les communistes de Saint-Pierre-des-Corps entendent bien conserver la ville aux prochaines élections municipales. La maire actuelle, Marie-France Beaufils, ayant décidé de ne pas se représenter en mars 2020 après 37 ans à la tête de la mairie, les militants PCF ont désigné au mois d'avril Michel Soulas, 61 ans, comme tête de liste.

Je veux mobiliser les habitants et rassembler les forces de gauche

Michel Soulas, proviseur du lycée des métiers Martin-Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps, présentera sa liste de 33 noms sans doute au début de l'année 2020. Il fixe plusieurs priorités dans sa campagne. Il veut associer les habitants aux décisions via des budgets participatifs par exemple, et créer un nouveau modèle de gouvernance municipale. Michel Soulas souhaite aussi rassembler les forces de gauche, notamment le NPA, la France Insoumise et les écologistes, via l'association Arial. Michel Soulas veut aussi parler de sécurité, en évitant les caricatures mais en redonnant aux habitants, le droit de vivre en toute tranquillité. Le bruit des scooters, c'est aussi un aspect de la sécurité.

Il faut pas se raconter d'histoires, le Tram c'est une lutte depuis 2 ans

Michel Soulas parle aussi du combat pour obtenir une ligne de Tram. C'est une nécessité pour Michel Soulas, tant en terme urbain qu'écologique. Saint-Pierre-des-Corps, c'est 16.000 habitants, et 12.000 voyageurs qui passent chaque jour à la gare TGV (soit près de 4 millions par an). Autant dire que le Tram est une vraie nécessité et un droit pour les habitants explique Michel Soulas. Cela reste une vraie bataille politique, _un rapport de force avec la Métropole_. Moi je vais tomber dans le piège de donner une date. Je peux juste dire qu'on ne lâchera pas cette bataille, pour que Saint-Pierre se dote du Tram le plus tôt possible.

Lors des dernières municipales en 2014, Marie-France Beaufils, maire depuis 1983, avait été élue dès le premier tour avec 52% des voix.