À Saint-Pierre-des-Corps, près d'un électeur sur deux a choisi de ne voter ni pour Le Pen, ni pour Macron

À Saint-Pierre-des-Corps, c'est le ni-Macron, ni-Le Pen qui arrive en deuxième position du second tour de l'élection. Additionnés, les votes nuls, blancs et l'abstention atteignent 45% des inscrits. Pour beaucoup, il s'agit d'un choix assumé. Témoignages.

À Saint-Pierre-des-Corps, commune historiquement ouvrière à l'est de Tours, Marine Le Pen n'arrive qu'en troisième position du second tour de l'élection présidentielle. Devant elle, et après Emmanuel Macron, le cumul des votes nuls (3,5%), blancs (9,3%) et les abstentions (32%) atteint 45%. L'abstention est généralement assez forte, souvent au-dessus de la moyenne nationale, mais les résultats de cette élection 2017 sont inédits : presque 10 points de plus pour l'abstention par rapport à l'élection de 2012 et 3 fois plus de bulletins nuls et blancs.

Et pour beaucoup, c'est un choix assumé : "Leurs programmes ne m'intéressaient pas, ni l'un, ni l'autre, alors j'ai voté blanc", explique Isabelle, la cinquantaine, qui avait glissé un bulletin Philippe Poutou au premier tour. "Je ne voyais pas l'intérêt de me déplacer pour voter pour l'un ou pour l'autre. Je veux pas qu'ils soient président donc je ne vois pas pourquoi j'irais voter pour eux", renchérit Morgane, 20 ans, une habitante du quartier de la Rabaterie. Elle avait pleinement adhéré au programme de Jean-Luc Mélenchon au premier tour.

Claude, 53 ans, est lui aussi un électeur de la France insoumise. Il fume sa cigarette à la sortie de la boulangerie et avoue que pour la toute première élection de sa vie d'électeur, il ne s'est pas déplacé. "Je ne voulais pas voter pour Macron. Il représente la casse sociale des salariés et je ne peux pas voter pour un mec comme ça" . Hors de question également de voter pour Marine Le Pen, même s'il se retrouvait davantage dans son programme économique : "Elle est peut-être un peu plus souple que le père mais elle reste front national, donc non. Sinon j'aurais mis un bulletin Mélenchon dans l'enveloppe pour exprimer ma colère" :

Claude s'est abstenu pour la première fois de sa vie. Hors de question pour lui de soutenir l'un ou l'autre. Copier

Evidemment, nombreux sont également ceux qui se sont déplacés pour faire barrage au Front national. C'est le cas de Kader, technicien dans l'industrie chimique, qui a voté Macron "sans conviction et à contre-cœur". "On a une attente plus vers la gauche, plus sociale que vers les banques ou la mondialisation, dit-il, en ajoutant qu'il comprend les Corpopétrussiens qui ont choisi de voter blanc, nul ou de ne pas voter. Mais entre le pire et le moins pire, j'ai voté Macron. Il est quand même plus démocrate que Marine Le Pen, et on va se mobiliser pour qu'il fasse plus de social et moins pour les patrons" :

Kader a voté Macron à contre-cœur, et il compte bien se mobiliser aux législatives pour qu'il n'ait pas de majorité. Copier

Pour Kader, la mobilisation doit maintenant passer par les législatives, en empêchant le nouveau président d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et comme lui, beaucoup des abstentionnistes ont l'intention de retourner voter pour élire leur député.