Saint-Pourçain-sur-Sioule : la commune est prête à vacciner sa population

Emmanuel Ferrand prépare la vaccination de masse. "Par bravache, j'ai tweeté que Saint-Pourçain attend de pied ferme les soignants pour une vaccination de masse et visiblement le gouvernement n'est pas prêt." En fait, la salle Mirendence est restée équipée depuis la dernière campagne de tests organisée par la région. "Mais j'ai crû comprendre que ce n'est pas demain la veille que la population de fera vacciner."

"Pourtant on a eu des foyers de contamination dans notre Ehpad et on n'a aucune information. L'ARS ne communique pas avec les élus locaux. Il doit y avoir une stratégie, mais on est pas assez intelligent pour la comprendre, donc moi je me tiens prêt !"