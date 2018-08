Les électeurs de la commune manchoise de Saint-Sauveur-le-Vicomte sont appelés aux urnes dimanche 23 septembre prochain pour le premier tour d'élections municipales intégrales provoquées par la démission de plus du tiers des conseillers municipaux.

La gouvernance du maire remise en cause

En l'occcurence, au printemps dernier, ce sont 10 élus de la majorité qui ont claqué la porte, dénonçant la gestion et la gouvernance du maire Jacques Regnault. Dans un courrier envoyé au préfet de la Manche fin mai, ces démissionnaires dénonçaient le comportement d'un maire "seul maître à bord". Ils évoquaient des "difficultés pour être informés sur la gouvernance de la commune et sur d'éventuels contrats avec des entreprises extérieures". A l'époque, ils demandaient au préfet de fixer rapidement des élections craignant que dans l'intervalle, le maire soit en mesure de prendre "des décisions sans concertation de nature à engendrer des dépenses importantes".

19 sièges à renouveler

L'élection aura donc lieu le 23 septembre et ce sont l'ensemble des sièges qui seront à pourvoir comme le veut la loi dès lors que les démissions représentent plus d'un tiers du nombre d'élus. En l'occurence, ce sont donc 19 sièges de conseillers municipaux qui seront à renouveler et les élus démissionnaires comptent présenter une liste consensuelle. Le second tour aura lieu le 30 septembre.