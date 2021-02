Saint-Valérien : le maire publie un texte polémique dans le bulletin municipal

A Saint-Valérien, un petit texte fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de l'éditorial du maire de cette commune de 1600 habitants publié dans le dernier numéro du bulletin municipal, "la gazette officielle de Saint Valérien". Dans ce texte d'une quarantaine de lignes intitulé " Billet d'humeur, 2020 la terrible, J'ai mal à ma France", Jérôme Cordier évoque l'assassinat de Samuel Paty, le traitement médiatique de l'épidémie ou encore l'insécurité. Des propos très directs, versant par endroits dans le complotisme et qui ont surpris et même stupéfait les habitants, l'opposition et les anciens maires de la commune.

Un plaidoyer pour les discours complotistes et les discours d'extrême droite ( Erick Jouhannet, élu d'opposition)

" C'est inouï d'utiliser un support comme un bulletin municipal pour véhiculer un discours extrémiste à ce point " lance Erick Jouhannet, élu dans l'opposition qui y voit " un plaidoyer pour les discours complotistes et les discours d'extrême droite". On peut lire par exemple que " L'Etat et son bras armé l'AFP Agence France Presse gèrent la crise en inondant la totalité des médias mainstream. Un comprimé de pasdamalgame, une grosse cure de covid-19, un gros zeste d'élection américaine et tout ce petite monde a réussi en quelques semaines à faire un "reset" dans l'esprit de nombreux français malgré l'atrocité de ces attentats ".

Posté sur Facebook, le texte suscite plusieurs commentaires étonnés et agacés d'habitants : " Vous l'appelez la gazette officielle de saint Valerien ? Je dirai plutôt la gazette officielle d' extrême droite avec un zeste de paranoïa complotiste " commente l'un " je dois dire, qu’en tant qu’habitant de Saint Valérien ayant fait confiance à la majorité en place, je suis quelque peu dérouté par le contenu de ce dernier" écrit un autre. Au sein des commentaires sous la publication deux anciens maires prennent eux aussi position. " J'ai mal à mon village " commente Jean-Pierre Commun qui écrit : "C'était avant : nous avions la pudeur de garder nos sentiments pour nous avec un certain droit de réserve afin de préserver l'unité de nos habitant quelque soit leur idées politiques ou religieuses."

Si c'était une réunion électorale ou un tract électoral on comprendrait, mais dans un éditorial ... ( Jean-Pierre Goupillon, ancien maire)

Un avis que partage Jean-Pierre Goupillon, un autre ancien maire de Saint-Valérien pour qui les propos tenus dans l'édito n'ont rien à y faire. "Si c'était une réunion électorale ou un tract électoral on comprendrait, mais dans un éditorial ... Gérer une commune c'est essayer d'être auprès des habitants " juge l'ancien édile qui s'interroge "Qu'est ce qu'il fait là ? Il essaie de faire monter la sauce pour que les habitants se dressent les uns contre les autres ? Ça me semble complètement idiot !".

Je pense qu'il s'exprime avec sincérité mais je pense que le bulletin municipal n'est pas le bon support ( Henri de Raincourt ancien Sénateur, ancien Ministre et ancien Maire de Saint-Valérien)

Un bulletin municipal doit rassembler et non diviser. C'est un lieu où s'exprime la vie du village, la vie du conseil municipal, la vie des associations explique de son côté Henri de Raincourt, ancien Sénateur de l'Yonne, ancien Ministre et ... ancien Maire de Saint-Valérien. Il était d'ailleurs élu en troisième position de la liste de Jerôme Cordier en 2014, lors du premier mandat municipal de celui-ci. "Je connais le Maire de Saint-Valérien depuis longtemps" explique Henri de Raincourt "Je sais ce qu'il pense, je pense qu'il s'exprime avec sincérité. Mais je pense que le bulletin municipal n'est pas le bon support " . Selon lui il est tout à fait possible d'aborder l'actualité nationale comme l'impact de l'épidémie sur la vie du village, ou encore rendre hommage à Samuel Paty "mais je pense que si on le fait c'est surtout pour inciter au rassemblement autour des valeurs de la République et de la cohésion de la société " explique Henri de Raincourt, pour qui il faut, en toutes circonstances, faire preuve de mesure et de réserve.

Contacté par France Bleu Auxerre Jérôme Cordier n'a pas souhaité faire de commentaire quant à son écrit et les réactions que celui-ci suscite.