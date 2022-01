Saint-Viaud : un candidat à la présidentielle envoie un paquet de chips au maire pour obtenir son parrainage

Sacrée surprise au courrier pour le maire de Saint-Viaud et président des maires ruraux de Loire-Atlantique. Il a reçu un colis qui contenait… un paquet de chips ! L'expéditeur cherche à obtenir les 500 signatures pour se présenter à la présidentielle.

"Hé bien non, on n'achète pas un parrainage d'un élu de la République, même avec un paquet de chips." Voilà comment réagit Roch Chéraud le maire de Saint-Viaud (Loire-Atlantique) qui raconte, sur sa page Facebook le dernier épisode en date du quotidien d'un maire rural, sollicité de toutes parts pour délivrer son parrainage en vue de la présidentielle. "Après les coups de fil, les mails dans les spams ou dans la boite de réception, les courriers en mairie et même à la maison, un colis reçu par la poste avec des timbres en francs en mairie."

Celui qui est par ailleurs le président de l'association des maires ruraux de Loire-Atlantique, raconte alors ce "petit moment de panique" car, sur le carton, il était indiqués plusieurs mentions en rouge "à n'ouvrir que par le destinataire."

Mais Roch Chéraud n'est visiblement pas le premier à être destinataire d'un colis de ce genre : "Après enquête auprès de collègues maires, il s'agit de l'envoi d'un paquet de chips pour demander un parrainage d'un énergumène ayant déjà fait parler de lui par le passé auprès de petits porteurs d'actions d'Eurotunnel."

Des chips contre une signature ?

Le colis a en effet été envoyé par Nicolas Miguet, il se présente comme le président du "Rassemblement des contribuables français". Cet homme originaire de Normandie tente, une nouvelle fois, de se présenter à l'élection présidentielle après avoir échoué à obtenir ses 500 parrainages en 2002, 2007, 2012 et 2017.

Pourquoi des chips ?

Nicolas Miguet se présente comme le "seul candidat des campagnes", il joue sur l'ironie en envoyant des chips fabriquées dans une immense usine près de chez lui, qu'il présente comme "une ferme voisine". Sa petite opération séduction ne lui rapportera peut-être pas les 500 signatures nécessaires mais elle fait au moins parler de lui. Le Canard enchainé a notamment consacré un article à ses envois de chips dans la France entière.

Roch Chéraud parrainera bien un candidat au nom de la pluralité du débat

Cette petite histoire permet à Roche Chéraud de clarifier sa positon à propos du système de parrainage : "Je parrainerai, en temps voulu, un(e) candidat(e) pour qui les valeurs de défense de la ruralité et du respect de la nature ont du sens. Un parrainage en toute liberté pour que la démocratie vive en France. Elle en a tant besoin ! Un parrainage afin que toutes les sensibilités puissent être représentées lors de la présidentielle (les abstentionnistes ne pourront pas se réfugier derrière cet argument)", explique-t-il encore sur sa page Facebook.