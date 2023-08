Sainte-Pazanne : le maire démissionne après 18 ans de mandat

"Ne cherchez pas d'incident ou d'agression, il n'y en a pas. J'ai exercé ma mission avec passion et plaisir, c'est juste le bon moment pour partir". Bernard Morilleau confirme à France Bleu Loire Océan sa volonté de démissionner. Une démission qu'il annonce dans un communiqué ce jeudi 31 août. "Après 28 ans de mandat municipal dont 18 ans et demi en qualité de maire, le temps est venu de passer la main", indique-t-il, "de laisser la place à l'équipe municipale qui m'entoure depuis trois ans, à la fois expérimentée et jeune".

Le maire de Sainte-Pazanne salue les quatre équipes municipales avec lesquelles il a travaillé, "toutes très impliquées", et remercie les habitants de leur confiance. Bernard Morilleau, 69 ans, retraité de l'agriculture, part donc un peu plus tôt que prévu, mais se dit serein. "L'équipe en place restera forte et unie".

Un conseil municipal extraordinaire se déroulera mardi 12 septembre à 20h30 à la mairie de Sainte-Pazanne. Entre-temps, le préfet aura validé la démission du maire.