"Sale Portugais": avant son présumé propos raciste, Fréderic Augis visé par une plainte pour propos xénophobes

De nouveaux faits embarrassants remontent contre l'actuel président de la Métropole de Tours, un peu plus de 15 jours après l'accusation d'insulte raciste à l'encontre de Cédric de Oliveira. France Bleu Touraine s'est procuré deux plaintes de 2011 et de 2014, déposées par un même militant socialiste d'origine portugaise, dans lesquelles Frédéric Augis est accusé, cette fois, de violences physiques et verbales.

Les faits remontent tout d'abord au 24 mars 2011. Dans sa déposition, le militant socialiste, alors retraité, se présente comme un colleur d'affiche pour le compte de Philippe Lebreton, candidat aux élections cantonales, explique ainsi se rendre en mairie de Joué-lès-Tours, pour déposer les professions de foi. Il croise alors sur le parking Frédéric Augis, candidat UMP et conseiller municipal de l'opposition, qui refuse de lui serrer la main.

"Retourne dans ton pays"

S'ensuit une altercation durant laquelle les deux hommes s'insultent. Le militant décrit Frédéric Augis qui l'attrape par le col de la chemise. Le directeur de campagne de M.Lebreton tente de séparer les deux hommes. C'est à ce moment-là, que M. Augis assène au militant, "un coup au niveau de l'oreille" semblable selon lui "à un coup de poing". Frédéric Augis serait ensuite parti en ajoutant "Retourne dans ton pays". Dans cette plainte pour violences et propos xénophobes, le militant, décédé depuis, précise que Frédéric Augis n'aurait pas accepté qu'il tague quelques semaines plus tôt une de ses affiches.

Trois ans après ces faits, le même colleur d'affiche dépose une nouvelle plainte contre Frédéric Augis, le 25 mars 2014. Il raconte ainsi aux policiers qu'une nouvelle altercation éclate, après un coup de colère du candidat à la mairie de Joué-lès-Tours de l'époque. "Il est sorti du véhicule, est venu à moi, il m'a dit 'tu sais, c'est interdit de coller des affiches'. Je lui ai répondu que c'est jusqu'à minuit, que j'ai le droit" avant raconte-t-il, de sentir un "gros coup porté derrière ma tête, mis par M. Augis".

Ces faits n'auraient pas donné lieu à poursuite judiciaire. Cela étant ils fragilisent un peu plus l'actuel président de la métropole de Tours, au moment où, selon nos informations, Frédéric Augis vise les sénatoriales.

Contacté, Frédéric Augis, répond ce lundi soir, qu'il a démontré que ces accusations étaient mensongères et qu'il "s'agissait d'une véritable chasse à l'homme".