Salon de l'équipement urbain à Metz : quand les candidats aux municipales font du repérage

Au salon Urbest, spécialisé dans l'équipement urbain et qui se déroule jusqu'au 23 janvier au soir à Metz, les élus et autres maires candidats à leur propre succession viennent faire leur marché à deux mois des élections municipales.

Metz, France

Quand on est le maire d'une petite ville, comment aménager au mieux sa commune ? Une question cruciale à deux mois des élections municipales, qui ont lieu les 15 et 22 mars prochains. Pour aider les élus locaux à y répondre, le salon Urbest à Metz accueille jusqu'à ce jeudi 23 au soir près de 300 professionnels spécialisés dans l'aménagement du territoire et les équipements urbains, du banc public au moto-crotte, du loueur de vélos électriques au paysagiste en passant par le constructeur de coussins berlinois et l'aménageur sonore de réfectoires.

Dans les allées du parc des expositions, des élus locaux, candidats, inscrits sur des listes font leur marché.

Les aires de jeux pour la jeunesse...

Marc Hœrner est inscrit sur la liste de Matthieu Guilbert, sans étiquette, l'un des 4 candidats à la mairie de Guénange. Pour Marc Hœrner, la priorité, c'est la jeunesse. Direction le stand des aires de jeux : "On a beaucoup de jeunes parents qui veulent des espaces pour que leurs enfants s'amusent et où ils peuvent se retrouver pour bavarder entre adultes. J'habite depuis peu à Guénange et je veux m'investir pour rendre notre ville agréable à vivre."

Marc est assez séduit par ce camion toboggan balançoire conçu par la société Husson mais ce que lui explique Julien Gauthier, directeur commercial, c'est qu'en 2020, les aires de jeux se doivent de rassembler toute la famille, il faut donc des activités aussi pour les parents... Démonstration avec le ski-training : "C'est le même principe que le ski de fond ! Pendant que les enfants jouent, papa, maman, papy, mamie, tout le monde peut faire faire du sport en libre-accès !"

...Les drones pour les vieilles pierres !

Certains services peuvent paraître gadget, notamment cette entreprise qui met différents types de drones à disposition des collectivités. À Pange, connu pour son château et son église, le maire Roland Chloup, candidat à sa propre succession, assure que le drone a rendu bien des services : "À Pange, notre église a des soucis de toiture, il va falloir lancer des travaux mais pour se faire sur une idée sur l'ampleur des dégâts, c'est bien pratique de faire quelques photos avant avec un drone !"

On ne saura pas combien a coûté à la mairie la location d'un drone mais une chose est sûre, ça fait gagner du temps, l'opération ne prend qu'une poignée de minutes et ça fait économiser la location d'une nacelle et d'un échaffaudage.

Gros succès de fréquentation assurent les organisateurs du salon, notamment au dîner de gala du salon : 300 participants, c'est la jauge maximum, 50 élus malchanceux ont même été refoulés faute de place.