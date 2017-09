Samia Ghali abandonne son mandat de maire à Marseille et reste sénatrice

Samia Ghali va abandonner son mandat de maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille pour pouvoir rester sénatrice, conformément à la loi sur le non-cumul des mandats.

La sénatrice PS Samia Ghali annonce qu'elle abandonne son mandat de maire des 15e et 16e arrondissements de Marseille (Bouches-du-Rhône) pour respecter la loi sur le non-cumul des mandats. Agée de 49 ans, elle indique à l'Agence France Presse (AFP) qu'elle devrait céder son fauteuil à un proche, Roger Ruze, lors du prochain conseil d'arrondissement.

"Je serai complètement présente à la mairie" (Samia Ghali)

"Je serai complètement présente à la mairie", a précisé Mme Ghali à l'AFP. Elle reste conseillère municipale et "maire honoraire" du secteur. En 2020, à la fin de son deuxième mandat au Sénat, elle espère remporter un nouveau mandat municipal, et a l'intention d'être à nouveau "candidate tête de liste à la mairie des 15e et 16e arrondissements", a-t-elle ajouté. Elle refuse toutefois de préciser si elle briguera alors le fauteuil de maire de la deuxième ville de France.

Deux autres démissions au Front National en Paca

Ce mardi, David Rachline, responsable de la communication du FN auprès de Marine Le Pen, a annoncé qu'il abandonnait son mandat de sénateur pour rester maire FN de Fréjus. Vendredi, le sénateur-maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille, le frontiste Stéphane Ravier, avait annoncé qu'il abandonnait son mandat de maire pour rester sénateur. Après un échec aux législatives, il a assuré que la conquête de la mairie centrale de Marseille restait son principal objectif.