Samia Ghali : "J'assume d'habiter là où j'habite"

Sur France Bleu Provence ce jeudi matin, Samia Ghali est revenue sur la perquisition de son domicile du Roucas-Blanc à Marseille. "J'assume ce que je suis et là où je vis" a déclaré la sénatrice-maire des quartiers Nord.

Samia Ghali a affirmé jeudi matin sur France Bleu Provence assumer "là où je suis, ce que je suis et mon histoire". Réagissant à la perquisition de sa villa située dans le quartier chic du Roucas-Blanc sur les hauteurs de Marseille, mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire sur son patrimoine ouverte par le parquet national financier (PNF), l'élue a affirmé avoir "l'impression que ça dérange qu'une Samia Ghali qui a grandi dans un bidonville puisse habiter au Roucas Blanc". "J'ai des crédits comme tous les Français. J'ai rien de plus, rien de moins".

"Il y a une certaine presse, des personnes qui s'acharnent sur moi" (Samia Ghali)

Samia Ghali a ensuite expliqué qu'elle était "révulsée". "Je suis la seule élue de France à qui on demande comment elle a acheté sa maison, quel crédit elle a eu et comment elle l'a eu". "Il y a aujourd'hui une lettre anonyme qui me met en cause sur certaines choses".

Concernant la perquisition, mercredi à l'aube, de sa maison acquise en 2010, la sénatrice-maire PS a estimé "normal" que le parquet national financier, "au vu de ce que je suis, une parlementaire, une élue désire faire la lumière sur certaines choses". Elle a répété que les policiers ont réclamé des documents. "J'ai remis les actes notariés, les crédits de la maison. Ca a été fait de manière très courtoise".

"J'ai fait les choses dans le cadre de la loi." (Samia Ghali)

La sénatrice-maire PS des 13e et 14e arrondissements de Marseille est ensuite revenue sur la piscine de sa propriété. "L'ancien propriétaire a construit une piscine sans permis de construire. J'ai acheté la maison. J'ai régularisé la situation et je ne vois pas en quoi cela pose un problème. Le plan local d'urbanisme (PLU) a été voté par la ville de Marseille mais j'ai voté contre ce PLU quand j'étais à la communauté urbaine donc contre mes propres intérêts mais dans l'intérêt des habitants du quartier. C'est public. Tous les marseillais peuvent le voir", a affirmé Samia Ghali.

"Si les enquêteurs avaient voulu m'entendre, ils auraient pu le faire." (Samia Ghali)

L'élue a par ailleurs tenu à préciser qu'"il n'a jamais été question de garde à vue". "Si les enquêteurs avaient voulu m'entendre, ils auraient pu le faire et ce n'est pas ce qu'ils ont souhaité. On est bien dans une enquête préliminaire".